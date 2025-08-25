하나금융-국민체육진흥공단, 체육인 복지 증진·스포츠산업 발전에 맞손

스포츠산업 기반 확대를 위한 업무협약 체결

체육인 대상 서울 올림픽파크텔, 소마 미술관 등

제휴사업장 할인 혜택 더한 맞춤형 카드 상품 출시



▲ 25일 서울 올림픽회관에서 열린 '체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약' 체결식에서 이호성 하나은행장(왼쪽)이 하형주 국민체육진흥공단 이사장(가운데), 성영수 하나카드 대표이사(오른쪽)와 함께 기념촬영을 하고 있다.

하나금융그룹은 25일 서울 올림픽회관에서 국민체육진흥공단과 체육인 복지 증진 및 스포츠산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 금융기관과 국민체육진흥공단이 체육인 복지와 스포츠 산업 발전을 위해 손을 맞잡은 첫 사례로, 체육인과 스포츠산업 종사자가 안정적인 금융 환경 속에서 성장할 수 있도록 다양한 금융 지원과 협력 프로그램을 추진하기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 이호성 하나은행장, 성영수 하나카드 대표이사가 참석해, 체육인과 스포츠산업 발전을 위한 금융, 복지, 교육 등 다각적 분야에서의 협력 의지를 다졌다.

주요 협의 내용은 ▲체육인 우대 제휴카드 출시 ▲체육인 은퇴 설계 자산관리 서비스 제공 ▲체육인의 진로 다변화 및 자립역량 강화를 위한 금융 분야 협력 ▲스포츠산업 융자·금융지원 확대 등으로, 체육인의 선수 생활부터 은퇴 이후까지 라이프사이클에 맞춘 지원에서부터 스포츠산업 전반에 대한 성장 지원에 이르기까지 종합적 금융 체계를 구축해 나가기로 했다.

특히 이번 협약을 통해 하나카드가 선보이는 체육인 우대 제휴카드는 체육인복지법상 등록 체육인을 대상으로 개발된 맞춤형 금융상품으로, 기존에 제공하던 '원더카드' 상품 혜택은 물론 서울 올림픽파크텔, 소마 미술관 등 제휴사업장 할인 등을 추가하여 체육인의 생활과 직결된 실질적 혜택을 강화했다.

이날 참석한 하형주 국민체육진흥공단 이사장은 "이번 협약은 스포츠와 금융이 만나 체육인과 스포츠기업의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발"이라며 "정책 빅데이터 기반의 맞춤형 복지와 지속 가능한 스포츠산업 발전을 위해 긴밀히 협력 하겠다"고 말했다.

이호성 하나은행장은 "하나은행의 금융 전문성과 국민체육진흥공단의 스포츠 네트워크를 결합해 체육인과 스포츠산업 종사자에게 실질적 혜택을 제공할 것"이라며 "대한민국 스포츠산업의 성장 기반을 마련하는데 적극적인 지원을 해나가겠다"고 말했다.

성영수 하나카드 대표이사는 "체육인 우대 제휴카드를 통해 체육인의 금융 생활 편의성을 높이고, 스포츠산업 활성화에도 기여하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나은행은 대한축구협회 및 프로축구연맹 후원, KPGA·KLPGA 골프대회 개최는 물론, 바둑·루지 등 비인기 종목까지 폭넓게 지원하며 국내 스포츠 발전에 기여하고 있다. 또한, 지난 4월에는 대한민국 농구의 경쟁력 강화와 저변확대를 위해 농구 국가대표팀 공식 후원을 위한 업무협약을 체결한바 있다.





