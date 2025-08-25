BNK금융그룹, 하반기 신입행원 공개채용 돌입

부산·경남은행 공동 채용…지역인재 전형·컬쳐핏 면접 도입

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 하반기 신입행원 공개채용에 나선다. 25일부터 부산은행과 경남은행이 지원서 접수를 시작하며 본격적인 채용 절차에 돌입했다.

이번 채용은 학력·연령·전공·성별 제한이 없는 블라인드 형식으로 진행된다. 취업지원 대상자, 등록 장애인 등은 관련 법률에 따라 우대하며, 부울경 소재 고등학교 또는 대학교 졸업자를 대상으로 한 지역전형도 운영해 지역 인재 채용을 강화한다.

전형 절차는 서류심사, 필기시험, 종합면접, 기업문화 적합도 심사 및 컬쳐핏 면접, 최종면접 순으로 진행된다. 모집 분야는 일반직군과 D-IT 직군으로 나뉘며, 부산은행은 지난해와 마찬가지로 공인회계사·변호사 등 전문직군 채용도 병행한다.

올해는 '컬쳐핏 면접'이 도입돼 주목된다. 종합면접 합격자를 대상으로 약 1주일간 기업문화 적합도 심사를 실시한 뒤, 1박 2일 합숙 형태의 공동 컬쳐핏 면접을 통해 지원자의 가치관과 조직 적응력을 종합적으로 평가한다.

BNK금융그룹 채용 관계자는 "부산은행과 경남은행이 공동으로 진행하는 컬쳐핏 면접은 지원자들이 그룹의 핵심 가치와 양행의 기업문화를 직접 체험하고 공감할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다"고 설명했다.

채용 관련 세부 사항은 부산은행과 경남은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자



