中환구시보 "한중 관계 악화, 외부 세력 탓"

"수교 초심으로 돌아가야 관계 발전"

중국 관영 환구시보가 한중 수교 33주년(24일)을 맞아 "한중 관계가 수교 초심으로 돌아갈 때 안정적으로 멀리 나아갈 수 있다"고 25일 사설을 통해 밝혔다.

환구시보는 박병석 전 국회의장을 단장으로 한 한국 특사단이 이날 방중해 이재명 대통령의 친서를 전달했으며, 9월 3일엔 우원식 국회의장이 전승절 80주년 행사에 참석한다고 언급하며 "한국 언론은 이를 통해 이재명 정부가 한중 관계를 매우 중시하고 있음을 보여준다고 평가했다"고 전했다.

박병석 전 국회의장(왼쪽 네 번째)을 단장으로 하는 대통령 특사단이 24일 중국 베이징에서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장(오른쪽 네번째)을 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

신문은 "한중 관계의 발전은 양국의 공통된 역사적 기억과 전략적 이익에 뿌리를 두고 있다"며 근대 이후 일본 군국주의 침략에 맞서 연대를 형성했다고 언급했다. 이어 "현실적으로 한반도 평화와 동북아의 장기 안정은 양국의 공동 이익에 부합하며, 정전 체제를 끝내고 영구적인 평화 체제를 구축하는 과정에서 한중은 자연스러운 협력 파트너"라고 덧붙였다. 또 "수교 33년 동안 한중은 경제 글로벌화와 지역 통합의 흐름 속에서 긴밀히 협력해왔다"며 양국이 최대 무역 파트너로 자리매김했다고 평가했다. 지리적·문화적으로 가까워 관광객 교류, 상호 무비자 정책 등을 통해 문화 교류도 확대하고 있다고 했다.

신문은 지난 몇 년간 한중 관계가 수교 이래 최저점을 경험했다며 윤석열 정부 시기 한국 외교 노선이 변화하고 중국의 핵심 이익과 관련한 문제에 이전 정부와 다른 입장을 취하며 양국의 정치적 신뢰가 악화했다고 밝혔다. 그 원인으로 외부 세력의 구조적 영향과 한국의 중국에 대한 인식 편차를 짚었다.

그러면서 이재명 정부 출범 이후 양국 관계가 새로운 계기를 맞이했다며 "양국은 사회 제도와 발전 단계가 달라 이견이 있는 것은 정상적이며, 중요한 것은 서로의 핵심 이익과 중대한 관심사를 존중하는 것"이라고 했다. 이어 "한중 관계는 양측의 공동 이익에 기초한 것으로 두 나라 국민에게 이익을 주고, 제3자를 겨냥하지 않으며, 제3자에 의해 제약받아선 안 된다"고 덧붙였다.

최근 대만해협을 둘러싸고 미·중 간 신경전이 고조되고 있다. 중국은 대만 문제를 중국의 핵심 이익으로 보며 '하나의 중국' 원칙 존중을 강조하고 있다. 그러나 이번 한미 정상회담에서 한미동맹 현대화를 논의하며 대만 유사시 주한미군의 역할 등이 논의될 수 있다는 관측이 나온다.

신문은 "33년 전 양국 지도자들이 이념 차이를 넘어 전략적 결단을 내려 동북아 냉전을 깨트리고 동아시아 통합의 시작을 위한 조건을 마련했다"며 "한중은 떼려야 뗄 수 없는 이웃으로 한국 새 정부가 정치적 지혜와 전략적 안목을 보여주고, 수교 초심으로 돌아가 양국 관계를 건강하고 안정적인 발전 궤도로 되돌리길 기대한다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



