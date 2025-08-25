본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

국제농업박람회서 전남 커피 산업 가능성 두드린다

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.25 10:54

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남농기원, 미래 신소득산업 육성 속도
특별전시·체험행사·학술발표 등 추진도

전라남도농업기술원은 10월 개막되는 '2025 국제농업박람회' 농업예술관에서 '전남 커피 산업화 가능성을 점검한다. 전남도 제공

전라남도농업기술원은 10월 개막되는 '2025 국제농업박람회' 농업예술관에서 '전남 커피 산업화 가능성을 점검한다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도농업기술원은 오는 10월 23~29일 열리는 '2025 국제농업박람회' 농업예술관에서 '전남 케이커피(K-Coffee), 세계로' 주제 특별 전시와 체험행사, 국가선발대회, 학술발표 등을 개최한다고 25일 밝혔다.


이번 행사는 전남 케이커피의 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고, 전남 케이커피 산업을 미래 신 소득산업으로 육성하기 위해 마련됐다.

특히 커피나무의 생육단계와 다양한 품종, 발효 커피, 다이어트 젤리 등을 전시해 전남 케이커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획이다.


체험행사장에선 ▲커피나무 생육단계와 품종 전시 ▲묘목 심기 체험 ▲국내산 커피 시음 ▲커피박 공예와 로스팅 체험 등 관람객이 직접 참여하는 다채로운 프로그램이 운영된다.


국내 유명 바리스타들이 참여하는 '전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회'와 함께, 커피 재배자와 전문가 간 정보 교류를 위한 '국제커피심포지엄'도 열릴 예정이다.

최정 전남농업기술원 차산업연구소장은 "전남 케이커피는 재배기술 고도화와 기후변화 대응을 바탕으로 발효 커피 등 세계 수준의 품질에 도전하고 있다"며 "이번 국제농업박람회를 통해 전남 케이커피의 기술적·산업적 성과를 널리 알리고, 국내외 교류와 협력을 적극 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기