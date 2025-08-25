민주평화통일자문회의 포천시협의회, 제21기 자문위원 해단식 개최

민주평화통일자문회의 포천시협의회(회장 강용범)는 지난 22일 내빈과 자문위원들이 함께한 가운데 제21기 자문위원 해단식을 개최했다고 25일 밝혔다.

민주평화통일자문회의 포천시협의회가 지난 22일 내빈과 자문위원들이 함께한 가운데 제21기 자문위원 해단식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

해단식은 지난 2년간 통일 공감 확산과 평화통일 기반 조성을 위해 노력해 온 제21기 자문위원들의 활동을 돌아보고, 그간의 성과를 공유하며 마무리하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

행사는 국민의례를 시작으로, 제21기 통일활동 영상 시청, 강용범 협의회장의 개회사, 백영현 포천시장과 손세화 포천시의회 운영위원장의 격려사 순으로 진행됐다. 이어 북한이탈주민 청소년 장학금 전달식이 진행되며 통일 미래세대에 대한 따뜻한 관심과 지원의 뜻을 더했다.

또한 이날 행사에서는 김동규 민주평통 파주시협의회장이 '38선 철조망 기념패'를 전달하여 포천·파주시 협의회 간의 우호와 연대를 더욱 돈독히 했다. 이어 권영택 수석부회장이 자문위원 대표로 소감을 발표하며 제21기 자문위원들의 헌신과 노고를 함께 나눴다.

강용범 협의회장은 개회사를 통해 "21기 자문위원 한 분 한 분의 열정과 헌신이 평화와 통일의 밑거름이 되었다"며 "앞으로도 포천시민과 함께 평화통일의 길을 굳건히 걸어가겠다"고 말했다.

이번 해단식을 끝으로 제21기 자문위원들의 공식 활동은 마무리되었으며, 그동안의 성과와 경험은 향후 포천시협의회의 통일활동과 지역사회 협력의 소중한 자산으로 이어질 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>