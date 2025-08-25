본문 바로가기
세종시교육청, 지방공무원 합격자 '최연소 20세·최고령 48세'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.25 10:23

임용시험 최종 합격자 28명 발표

세종시교육청, 지방공무원 합격자 '최연소 20세·최고령 48세'
올해 세종시교육청 지방공무원 9급 신규 임용시험 최종 합격자 명단이 발표됐다.


지난 6월 21일 필기시험과 이달 13일 면접시험을 거쳐 총 28명의 최종 합격자를 선발했다. 직렬별 합격 인원은 ▲교육행정(일반) 21명 ▲교육행정(장애) 1명 ▲전산 5명 ▲시설(건축) 1명이다.

최종 합격자의 성별 현황은 여성 16명(57.1%), 남성 12명(42.9%)으로, 여성 합격자 비율이 다소 높았다. 연령별로는 20대 11명(39.3%), 30대 13명(46.4%), 40대 4명(14.3%)이며, 최연소 합격자는 20세 최고령 합격자는 48세다.


최종 합격자는 오는 29일 임용후보자 등록을 마친 뒤, 내달 8일부터 세종시교육청 교육원에서 신규임용 예정자 기본교육 과정을 이수해야 한다. 미 발령자 중 희망자만 10월 이후 각급 학교 등에서 실무 수습을 실시해 현장 적응력을 높일 계획이며, 이후 순차적으로 임용을 진행할 예정이다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

