"불공정 조달행위 감시 강화" 조달청, 공정조달관리시스템 고도화

조달청은 공정조달관리시스템의 고도화 사업을 완료해 본격 운영한다고 25일 밝혔다.

조달청 제공 AD 원본보기 아이콘

공정조달관리시스템은 공공조달 시장에서 발생하는 직접생산기준 위반, 원산지표시 위반 등 불공정조달행위의 조사업무를 전자적으로 관리하는 시스템이다.

조달청은 고도화 사업을 통해 업체 간 거래내역과 전기사용량, 고용인력 등을 연계한 데이터를 과학적으로 분석해 직접생산위반 의심업체를 선별, 사전 점검이 이뤄질 수 있도록 기능을 개선했다.

또 그간 수기로 처리하던 부당이득 환수 업무를 전산화하고, 불공정 조달행위 신고부터 처분·포상하는 전체 과정을 전자적으로 관리할 수 있게 관련 시스템을 정비했다.

공정조달관리시스템 고도화로 불공정조달행위의 신고자 보호와 신고 편의성을 두루 높여 공공조달 현장의 만족도가 높아질 것으로 조달청은 내다본다.

백승보 조달청장은 "공정조달관리시스템의 고도화 사업은 단순히 시스템을 업그레이드하는 것에 그치지 않고 공공조달의 신뢰성을 높이는 전환점 역할을 할 것"이라며 "조달청은 앞으로도 디지털 기반의 조달개혁을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>