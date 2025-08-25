본문 바로가기
코웨이, 롯데호텔앤리조트 김해서 '비렉스 체험 객실' 선봬

최호경기자

입력2025.08.25 09:48

객실·사우나 라운지에 공간 조성

코웨이는 롯데호텔앤리조트 김해와 제휴를 맺고 비렉스 안마의자 체험 객실을 선보인다고 25일 밝혔다.


이번 제휴는 지난해 롯데호텔 서울과 L7 해운대 바이 롯데에 선보인 비렉스 객실에 이어 비렉스 체험 객실을 확대해 차별화된 휴식 공간과 브랜드 경험을 제공하고자 마련됐다.

코웨이 비렉스 페블체어 이미지. 코웨이

코웨이는 롯데호텔앤리조트 김해의 로얄 타입 객실 3곳과 웰니스 사우나 라운지에 비렉스 안마의자 '페블체어'와 '트리플체어'를 설치해 투숙객이 자유롭게 제품을 체험할 수 있는 공간을 조성했다.

페블체어는 비렉스 안마의자 대표 제품이다. '3D 안마 모듈'과 코웨이만의 특허 기술인 '핫스톤 테라피 툴'을 탑재해 집중 온열 마사지와 입체적인 안마 효과를 경험할 수 있다. 트리플체어는 사무용 의자·리클라이너·안마의자 등 다양한 용도로 활용 가능한 다기능 체어로, 회전식 바퀴를 적용한 '트리플체어 무빙형' 모델을 선보인 바 있다.


코웨이 관계자는 "앞으로도 더 많은 고객이 언제 어디서나 코웨이 비렉스 제품을 경험할 수 있도록 체험 마케팅을 확대해 나갈 계획"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
