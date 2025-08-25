본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

휴젤 웰라쥬, 브랜드 리뉴얼 단행

정동훈기자

입력2025.08.25 09:45

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

휴젤㈜의 클리니컬 코스메틱 브랜드 '웰라쥬(WELLAGE)'가 브랜드 리뉴얼을 단행했다고 25일 밝혔다. '피부에 과학을 채우다(Clinically-infused skincare)라는 새로운 슬로건 아래, 클리니컬 화장품 브랜드 정체성을 강화하기 위함이다.

웰라쥬 ‘리얼 히알루로닉 블루 100앰플’. 휴젤

웰라쥬 ‘리얼 히알루로닉 블루 100앰플’. 휴젤

AD
원본보기 아이콘

휴젤 웰라쥬는 이달 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'을 시작으로 리뉴얼 제품을 순차 출시할 예정이다. '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'은 2020년 출시 후 5년 만에 누적 판매량이 480만개를 돌파한 대표 베스트셀러 제품이다. 로고와 제품 디자인 등 전반적인 비주얼 요소도 가독성을 높이고 클리니컬 정체성을 시각화했다.


리뉴얼 제품은 휴젤의 기술력을 바탕으로 개발된 히알루론산 특허 성분인 초저분자 히알水™와 크로스HA 네트워크(CrossHA Network™)를 적용해 보습 효과와 수분 지속력을 한층 개선했다. 피부 임상 전문 기관을 통한 진행한 인체적용시험에서도 ▲수분 밀도 5배 증가 ▲30층 피부 속수분 충전 ▲100시간 보습 지속력을 입증했다.

휴젤 관계자는 "브랜드 리뉴얼은 HA 기술력과 피부 과학에 대한 웰라쥬의 브랜드 정체성을 더욱 명확히 한 것"이라며 "특히 꾸준히 축적된 히알루론산 연구 성과와 기술 개발을 바탕으로, 휴젤의 독자 특허 성분을 보강한 '리얼 히알루로닉 블루 100 앰플'을 통해 기존 대비 5배 더 강력해진 속건조 개선 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기