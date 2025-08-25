본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

피처링, 日 해외 유망기업 지원사업 'BDCT' 선정

최호경기자

입력2025.08.25 09:36

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3분기 日 법인 설립 예정

피처링은 일본 도쿄도가 주관하는 해외 유망기업 지원사업인 'BDCT(Business Development Center Tokyo)'에 선정됐다고 25일 밝혔다.


BDCT는 도쿄도가 운영하는 공적 지원 프로그램으로, 성장 가능성이 높은 해외 기업을 선정해 일본 내 법인 설립을 위한▲오피스 설립 가이던스 ▲법률·세무·노무 등 사업 환경에 대한 전문가 자문 ▲현지 기업과의 비즈니스 매칭 ▲최대 750만엔(약 7000만원) 운영비 지원 등을 폭넓은 혜택을 제공한다.

피처링은 일본 도쿄도가 주관하는 해외 유망기업 지원사업인 'BDCT'에 선정됐다. 피처링

피처링은 일본 도쿄도가 주관하는 해외 유망기업 지원사업인 'BDCT'에 선정됐다. 피처링

AD
원본보기 아이콘

피처링은 이번 선정으로 전문가 자문, 인재 채용, 사무실 초기 비용 등을 지원받아 일본 법인 설립에 속도를 낼 방침이다. 오는 3분기에는 일본 법인 설립을 마무리하고 현지 기업들과의 파트너십을 적극적으로 확대해 시장 내 입지를 넓혀갈 계획이다.

장지훈 피처링 대표는 "이번 도쿄도 지원사업 선정은 피처링의 일본 내 사업 성장 가능성과 시장에서의 인지도를 인정받은 결과"라며 "향후 현지 브랜드사와의 PoC(개념 검증) 프로젝트 추진하고 파트너십을 더욱 확대해 일본 시장에서 의미 있는 성과를 만들어 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기