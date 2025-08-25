본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, 구제역 차단방역 위한 백신 일제 접종 추진

이종구기자

입력2025.08.25 09:33

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시는 오는 9월 30일까지 관내 축산농가에서 사육되고 있는 소, 염소 등 356농가 1만9829두에 대하여 구제역 예방백신 일제접종을 실시한다고 25일 밝혔다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 접종은 구제역에 취약한 가축에 대한 예방접종 누락을 방지하고, 일제 접종을 통한 집단 항체 형성율을 향상시켜 농장 내로 유입될 수 있는 구제역 바이러스 감염을 사전에 차단하기 위함이다.


구제역 백신은 소 50두 미만, 돼지 1000두 미만 사육하는 소규모 농가와 염소 사육농가에 전액 무상으로 지원되며, 전업 규모 농가는 백신 구입비의 70%가 지원된다.

특히, 접종 누락 개체 발생을 방지하기 위하여 소는 시에서 위촉한 공수의사, 염소는 양주축협 및 포획단이 전수 접종을 실시한다. 돼지는 기존 구제역 백신접종 일령에 맞춰 농장에서 자체 접종하면 된다.


일제 접종 후 예방접종 이행 여부 확인을 위해 동물위생시험소 등 관련기관에서는 구제역 혈청 검사를 시행하고, 검사결과 항체양성률 기준(소80%, 염소60%, 번식돈60%, 비육돈30%) 미만일 경우 최대 1천만원의 과태료가 부과된다.


시 관계자는 "올해 초 전남 지역에서 구제역이 발생한 만큼, 축산농가에서는 경각심을 가지고 철저히 예방접종에 임해야 한다"며 "누락 개체가 발생하지 않도록 축산농가의 적극적인 동참을 당부드린다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기