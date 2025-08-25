美언론, 한미 정상회담 의제로 '전략적 유연성·3500억불 투자' 예상

NYT "韓, 美의 '전략적 유연성' 요구에 우려"

WSJ "'마스가', 韓에서 일종의 국가적 구호로 자리잡아"

하루 앞으로 다가온 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 한미 정상회담에 대해 미국 언론들은 주한미군의 전략적 유연성과 3500억달러 규모의 대미 투자기금 구체화를 핵심 의제로 전망했다.

24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 "두 정상은 집권 전 암살 시도에서 살아남았고, 김정은 북한 국무위원장과의 만남에 관심을 갖고 있다는 공통점이 있다"며 "70년에 걸친 동맹 관계, 특히 중국과 대만의 잠재적 충돌에 대해선 양측의 우선순위가 갈린다"고 전했다.

NYT는 "트럼프 행정부는 주한미군의 역할을 중국 견제로 확대하려는 만큼, 한국이 자국 방위에 더 큰 책임을 지라고 요구한다"며 "미국이 '전략적 유연성'이라고 부르는 정책에 대해 한국은 대북 (방어력이) 취약해지고, 대만을 둘러싼 전쟁에 빨려 들어갈 가능성이 높아질 수 있다고 우려한다"고 지적했다. 아울러 관세를 지렛대로 삼은 3500억달러 규모의 투자 패키지 요구, 미군 주둔 비용에 대한 분담금 인상 요구 등에 다수의 한국인이 미국의 보호에 의존하는 대신 자체 핵무기를 보유하기를 원하고 있다는 여론조사가 발표되고 있다고 언급했다.

NBC는 이재명 대통령의 방일을 앞둔 지난 22일 자 보도에서 "이 대통령과 트럼프 대통령의 회담에 한국이 미국 산업을 위한 3500억달러 규모의 투자기금 세부 사항을 구체화하는 논의가 포함될 수 있다"며 "이는 트럼프 대통령이 강조해 온 조선업 협력을 중심으로 한다"고 전했다. 또 NBC는 "양국 지도자들에게 더 중요한 주제는 수십 년 된 군사 동맹의 미래"라며 "미국은 오랫동안 북한을 억제하기 위해 한국에 주둔시키는 약 3만명의 병력을 한반도 밖의 임무에도 사용할 수 있는 더 큰 유연성을 수용하라고 촉구해왔는데, 이런 요구는 트럼프 대통령 체제에서 더 강해졌다"고 했다. 그러면서 "트럼프 행정부가 대만을 둘러싼 중국과의 충돌에 대응할 능력을 확보하기 위해 주한미군을 재편하려 할 수 있다"고 진단했다.

월스트리트저널(WSJ)은 관세, 주한미군 역할, 한국의 국방비 지출 등을 한미 정상회담 예상 의제로 제시하면서 "'마스가(MASGA·미국의 조선업을 다시 위대하게)'는 한국에서 일종의 국가적 구호로 자리 잡았다"고 짚었다.

WSJ는 조선업 문제가 대만을 둘러싼 미·중 간 잠재적 충돌 위험 속에서 특히 중요한 의미를 지닌다고 분석했다. 중국의 해군 함대는 이미 미국을 수적으로 앞섰으며, 향후 그 격차는 더욱 확대될 전망이다. 반면 미 해군은 생산 적체로 인해 신형 함정 도입이 늦어지고, 기존 함정이 퇴역하면서 해군력 규모가 축소하고 있다.

WSJ는 "지난해 한화오션과 현대중공업은 주일 미군 제7함대의 비(非)전투 선박 수리를 위해 미 해군의 정비 계약 4건을 수주했다"며 미국 내 법률 규제가 완화되면 군함 수리 사업으로까지 확장할 수 있다고 전망했다. 이어 "이 대통령은 트럼프 대통령과 만난 뒤 한화오션이 약 1억달러에 인수한 미국의 필리조선소를 방문할 예정"이라고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



