본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]그래피, 코스닥 상장 첫날 20%대 하락

권현지기자

입력2025.08.25 09:18

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의료기기 업체 그래피 가 코스닥 상장 첫날 장 초반 20%대 약세다.


25일 오전 9시 9분 기준 그래피 주가는 공모가(1만5000원)보다 22.27% 낮은 1만1660원을 나타내고 있다. 1만1600원에 거래를 시작해 한때 1만1220원까지 밀리기도 했다.

그래피는 3차원(3D) 프린팅 기술을 기반으로 투명 치과 교정장치를 만드는 곳으로 세계 최초로 형상기업투명교정장치(SMA)를 상용화했다. 구강에 적용 시 자동으로 치아에 밀착할 수 있는 것이 기기의 장점이다. 유럽(CE)과 미국(FDA) 인증도 받았다.


앞서 진행된 기관 투자자 대상 수요예측에서 전체 공모 물량의 70%에 해당하는 136만 5000주 모집에 총 2억 4863만 5000주의 주문이 몰려 182.15대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 당초 희망가 범위(1만 7000원~2만원)보다 낮은 1만 5000원으로 확정했다.


그래피는 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금으로 글로벌 교정시장을 공략한다는 계획이다.

[특징주]그래피, 코스닥 상장 첫날 20%대 하락
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기