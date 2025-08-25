[특징주]그래피, 코스닥 상장 첫날 20%대 하락

의료기기 업체 그래피 그래피 318060 | 코스닥 증권정보 현재가 12,430 전일대비 2,570 등락률 -17.13% 거래량 10,644,381 전일가 2025.08.25 10:11 기준 전 종목 시세 보기 close 가 코스닥 상장 첫날 장 초반 20%대 약세다.

25일 오전 9시 9분 기준 그래피 주가는 공모가(1만5000원)보다 22.27% 낮은 1만1660원을 나타내고 있다. 1만1600원에 거래를 시작해 한때 1만1220원까지 밀리기도 했다.

그래피는 3차원(3D) 프린팅 기술을 기반으로 투명 치과 교정장치를 만드는 곳으로 세계 최초로 형상기업투명교정장치(SMA)를 상용화했다. 구강에 적용 시 자동으로 치아에 밀착할 수 있는 것이 기기의 장점이다. 유럽(CE)과 미국(FDA) 인증도 받았다.

앞서 진행된 기관 투자자 대상 수요예측에서 전체 공모 물량의 70%에 해당하는 136만 5000주 모집에 총 2억 4863만 5000주의 주문이 몰려 182.15대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 당초 희망가 범위(1만 7000원~2만원)보다 낮은 1만 5000원으로 확정했다.

그래피는 이번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금으로 글로벌 교정시장을 공략한다는 계획이다.





