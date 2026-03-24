[클릭 e종목]"치아교정하면 아프다는 건 옛말…그래피, 투자의견 상향"

상상인증권은 그래피 그래피 close 증권정보 318060 KOSDAQ 현재가 44,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,900 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]'실적 고성장 기대' 그래프, 10.46% 상승 [특징주]'수출 확대 기대' 그래피, 11%대 상승 [특징주]그래피, 고마진 소재 실적 성장 본격화 기대감에 신고가 전 종목 시세 보기 에 대해 목표주가 6만2000원을 유지하고 투자의견을 매수로 상향한다고 24일 밝혔다.

하태기 상상인증권 연구원은 "올해 상반기 영업실적이 시장 기대 대비 완만한 증가 흐름을 보일 전망으로, 단기적인 주가 상승 모멘텀은 다소 제한적"이라면서도 "1년 이상 장기투자 관점으로 보면 긍정적인데다 최근 주가가 급락했기 때문에 투자의견을 유지에서 매수로 상향 조정했다"고 분석했다.

이어 "그래피는 현재 글로벌 시장 진입을 위한 인증, 파트너십 구축, 생산 인프라 확대 등을 진행하고 있는데 이는 실질적으로 올해 하반기나 내년 이후 매출로 연결될 것"이라며 "현재는 주가에 반영된 기대감을 영업실적으로 확인·조정해 나가는 시기로 주자 조정이나 횡보가 나타날 수 있다"고 덧붙였다.

올해 하반기 혹은 내년 상반기 게임체인저는 형상기억 교정장치(SMA)다. SMA는 기존 교정장치 힘의 10분의 1만으로 치아를 움직여 덜 아프게 치아를 교정시킬 수 있는 장치다.

하 연구원은 "이달 중순 그래피가 개최한 SMA 교정 심포지엄에서 임상 경험과 실제 적용 사례가 공유됐다는 점에서, 시장이 단순 기술 소개 단계를 넘어 임상 검증 단계로 이동하고 있음을 의미한다"며 "임상적 신뢰가 확보되면 일부 치과에선 SMA 기반 교정이 표준 치료 옵션으로 자리잡게 될 것이고 그래피의 소재 매출이 본격 확대될 수 있다"고 전했다.

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그는 "이번 심포지엄은 향후 매출 성장의 선행지표로 해석할 수 있다"며 "임상 적용 확대 논의 이후 최소 6~12개월의 시차를 두고 처방 증가가 나타난다는 점을 고려하면 올해 상반기 실제 매출 증가 속도는 느렸다가 내년 하반기쯤 급등하는 형태의 매출 성장 패턴을 예상해볼 수 있다"고 했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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