KODEX 미국S&P500, 순자산 5조 돌파

삼성자산운용의 미국 대표지수 ETF인 'KODEX 미국S&P500'이 국내 동종 ETF 가운데 가장 빠른 속도로 순자산 5조원을 달성했다. 높은 수익률과 낮은 추적오차율을 바탕으로 신뢰도가 높아졌다는 분석이 나온다.

삼성자산운용은 KODEX 미국S&P500의 순자산이 5조436억원으로 성장했다고 25일 밝혔다. 2021년 4월 상장한 이후 4년 4개월여 만에 5조원을 돌파했다. 지난해 12월 3조원을 넘어선 뒤 8개월여 만에 2조원이 불어날 정도로 투자금이 몰렸다.

같은 날 상장한 KODEX 미국나스닥100 순자산도 2조9876억원으로 늘었다. 지난해 말 대비 71% 증가했다. 두 ETF의 합산 순자산은 8조312억원으로 1년 전 약 2조8219억원 대비 약 185% 늘었다.

성장 배경에는 낮은 총보수뿐만 아니라 모든 비용을 반영한 수익률과 운용 역량의 척도인 추적오차율에서 우수한 성과를 보인 점이 결정적으로 작용했다. KODEX 미국S&P500은 1년 수익률 20.1%, 2년 수익률 54.4%를 기록했다. KODEX 미국나스닥100은 1년 24.1%, 2년62.3%를 달성했다. 각각 동종 ETF 중 가장 높은 수익률을 유지하고 있다.

ETF를 평가할 때 수익률만큼 중요한 지표는 추적오차율이다. ETF가 추종하는 지수의 성과를 얼마나 정확하게 따라가는지를 측정하는 수치다. KODEX 미국대표지수 2종 모두 업계 동종 ETF 중 가장 낮은 추적오차율을 기록해, 투자자들이 지수 성과를 그대로 가져갈 수 있도록 신뢰를 제공하고 있다.

KODEX 미국S&P500은 애플, 엔비디아, 유나이티드헬스그룹, 비자 등 미국을 대표하는 500개 우량 기업에 투자하여 광범위한 섹터 분산 효과를 제공한다. KODEX 미국나스닥100은 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 기술주에 집중적으로 투자해 고성장 모멘텀을 추구한다. 개인 투자자들에게 해외 투자의 기본이자 정석으로 자리 잡으며, 일반 계좌는 물론 개인/퇴직연금 계좌에서도 필수 종목으로 자리매김하고 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장(상무)은 "국내 투자자에게 S&P500과 나스닥100 지수 투자는 이미 기본이자 메인 상품으로 자리 잡았다"며 "미국대표지수 관련 다양한 라인업이 있는 만큼 투자자들은 상품의 수익률과 추적오차율로 입증된 ETF를 살펴보는 것이 중요하다"고 말했다.

삼성자산운용 KODEX 미국대표지수 2종에 눈부신 성장은 전체 ETF 시장 내에서도 KODEX 브랜드의 확고한 존재감을 드러냈다. 국내 ETF 시장 내 순자산 5조원 이상 ETF 6개 중 KODEX가 4개를 차지하고 있다.





