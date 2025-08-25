대진첨단소재, 케이이엠텍 유증 참여…24조 '이차전지 각형 부품시장' 도전장

글로벌 첨단소재 전문기업 대진첨단소재 대진첨단소재 393970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,220 전일대비 80 등락률 +1.30% 거래량 131,800 전일가 6,140 2025.08.25 09:02 기준 관련기사 대진첨단소재 "하반기 실적·성장 동력 '투 트랙' 가동"대진첨단소재, 158억 규모 CB 발행…"성장 가속"대진첨단소재, 美현지 생산·특허로 IRA 수혜 기대…테네시 공장 2026년 완공 목표 전 종목 시세 보기 close 가 케이이엠텍 유상증자에 전략적으로 참여해 'ESS 각형 배터리 부품시장'에 본격 나선다고 25일 밝혔다.

대진첨단소재는 최근 이사회 결의 및 감사 승인을 거쳐 전기차 배터리 부품 전문기업 케이이엠텍 유상증자에 전략적으로 참여했다. 이는 특정 회사 지원 위한 목적이 아닌 신규 성장동력 확보와 핵심 공급망 강화를 위한 전략적 투자다.

케이이엠텍은 각형, 원형 배터리 부품 전문기업으로 지난 6월 글로벌 배터리사와 800억원 규모의 ESS용 Can 공급 계약을 체결했다. 현재 제조설비의 양산성 검증 작업을 진행 중이며 올해 말부터 본격적인 양산·공급이 예정돼 있다. 또한 향후 동일 제품의 유사 규모 과제 또한 수개월 내 성사 여부가 확정될 것으로 예상돼 높은 성장성이 높게 평가된다.

대진첨단소재는 이미 ESS(에너지저장장치) 초도 물량을 납품을 통해 시장성을 검증했으며 CNT(탄소·나노·튜브) 기반 신기술을 신사업 파이프라인으로 확대하고 있다. 이번 케이이엠텍과의 협력은 '소재-장비' 밸류체인 연계를 통해 각형 부품시장에 필요한 기술 경쟁력을 확보하고 글로벌 고객사 대응력을 강화하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

글로벌 시장조사기관 IMARC 그룹에 따르면 글로벌 EV&ESS 배터리 시장에서 각형 배터리 시장규모는 2025년 670억달러(92조8000억원)에서 2030년 1739억달러(24조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다.

또한 회사 측은 올해 상각전영업이익(EBITDA) 100억원 이상이 전망되며, 이번 투자는 회사의 중장기 성장동력을 뒤 성장동력을 뒷받침하는 선제적 포석이라고 설명했다.

유성준 대진첨단소재 대표는 "케이이엠텍과의 시너지를 통해 글로벌 배터리 산업의 차세대 핵심 무대인 각형 부품시장에 본격적으로 도전하게 됐다"며 "투명경영을 기반으로 미래먹거리 ESS·CNT 신사업 성과를 이어가면서 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.





