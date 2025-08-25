본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카카오뱅크, 채무조정 절차 전면 모바일 전환

권재희기자

입력2025.08.25 08:56

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신청부터 서류제출까지 카카오뱅크 앱에서 진행
전담 조직 운영해 맞춤형 상담, 원활한 채무조정 지원

카카오뱅크, 채무조정 절차 전면 모바일 전환
AD
원본보기 아이콘


카카오뱅크 는 대출 상환에 어려움을 겪는 고객을 돕기 위해 채무조정 신청 절차를 모바일로 전면 전환했다고 25일 밝혔다.


채무조정 신청부터 서류 제출까지 모두 카카오뱅크 앱 내에서 가능하다. 기존 ARS·팩스 방식보다 접근성이 높아져 연체 고객이 보다 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

채무조정은 '개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률(개인채무자보호법)'에 명시된 권리로, 3000만원 미만의 대출을 연체 중인 고객이 신청할 수 있다. 심사에 따라 원금 상환 유예, 만기 연장, 조건 변경, 채무 감면 등이 이뤄진다.


카카오뱅크는 전담 조직을 통해 신청 고객 대상 1:1 상담을 제공해 원활한 채무조정을 지원할 계획이다. 또한 소상공인과 자영업자를 위한 '소상공인119플러스 대출', '개인사업자 리스타트 대출', '폐업지원 대환대출' 등 맞춤형 프로그램도 운영 중이다.


카카오뱅크는 "채무조정 제도를 활성화해 고객의 재기를 돕고 포용금융을 확대하겠다"며 "이를 통해 자산 건전성 관리도 안정적으로 이어가겠다"고 말했다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기