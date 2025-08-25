본문 바로가기
용인시, 지반침하 고위험 지역 GPR탐사 나선다

정두환기자

입력2025.08.25 08:47

00분 27초 소요
노후관로 구간, 대규모 굴착공사 현장 등 11곳 대상

경기도 용인시는 지반침하 등 지하 안전사고를 예방하기 위해 고위험 지역에 대한 지표투과레이더(GPR) 탐사 사업을 실시한다고 25일 밝혔다.

용인시의 한 도로에서 기술진이 지표투과레이더(GPR) 장비로 지하 공간의 붕괴 위험을 탐사하고 있다. 용인시 제공

이번 사업은 올해 국토교통부와 경기도의 지원을 받아 이뤄지는 것이다.


탐사는 지하철역사 주변, 노후 관로 매설 구간, 대규모 굴착공사 현장 등 사고 위험이 높은 지역 11곳을 대상으로 이뤄진다. 총 탐사 구간은 약 60㎞다.

시는 체계적인 관리가 이뤄질 수 있도록 탐사 구간 선정 기준과 연차별 계획을 수립해 매년 점검에 나설 방침이다.


시는 '긴급 지반탐사도' 함께 실시한다. 갑작스러운 지반침하, 도로 균열, 상습 민원 발생 지역에 대해 신속히 점검하고 원인 분석과 즉각적인 보수 조치를 통해 사고를 예방한다.


시는 관련 법에 따라 개별 기관이 5년 주기로 시행해 오던 지반탐사 역시 시 주관의 '통합탐사' 체계로 전환한다. '통합탐사'에는 한국수자원공사, 한국전력공사 등 14개 유관기관이 참여해 점검 결과를 공유하고 신속하게 대응할 방침이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
