"AI 주식 버블" 샘 올트먼이 맞을까

AI 대표 M7의 PER S&P500보다 높아

M7 매출성장율 1년넘게 하락해 평균 수준

"금리 인하땐 저평가 주식으로 자금 이동"

얼마 전 샘 올트먼 오픈AI CEO가 인공지능(AI) 주식 주가 과열을 경고했다. 챗GPT를 만들어 시대를 대표하는 AI 리더이기 때문에 주식 시장에서 큰 주목을 받았다. 그는 AI 시장이 과거 닷컴 버블과 유사하다고 언급했다. 25일 DB증권은 '샘 올트먼이 던진 AI 버블 논란' 보고서를 통해 "미국 기준 금리 인하 시기에 올트먼의 발언을 진지하게 받아들일 여지가 있다"고 밝혔다.

닷컴 버블 때와 유사점·차이점은

샘 올트먼의 발언에 찬성하는 이들은 현재 주식시장 밸류에이션이 20여년 전 닷컴 버블과 유사하다는 점을 근거로 제시한다. 현재 S&P500 주가수익비율(PER)은 22배이며, 이는 닷컴 버블 붕괴 직전 25배와 유사하다. 하지만 반대론자들은 과거 닷컴 버블 당시 관련 기업 상당수가 이익을 창출하지 못했지만, 현재 AI 산업 선두에 있는 M7(Magnificent 7, 애플·엔비디아·마이크로소프트·아마존·알파벳·메타·테슬라) 기업은 이익을 내고 있다는 점을 핵심 근거로 든다.

현재 M7의 PER은 28배로 S&P500보다 높다. 여전히 M7의 이익은 양호하지만 매출액 증가율은 지난 1년 넘게 하락해 이제 평범한 기업 수준으로 떨어졌다. M7의 2025년 3분기 및 4분기 매출액 증가율 추정치는 전년동기대비 각각 14.5%, 13.6%로, 다른 기업들과 크게 다르지 않다.

AI 버블이 터지는 시점은

AI 버블이 언젠가 터지겠지만, 과연 그 시점은 언제일까? 강현기 DB증권 스트래지스트는 "미국 기준금리 인하가 이뤄질 수 있는 올해 하반기 동안을 주의 깊게 살펴야 한다"며 "미국 기준금리 인하에 맞춰 미국채 인기가 높아질 경우, 채권시장으로 자금이 이동하며 주식시장이 위축될 수 있기 때문"이라고 분석했다.

일부에서는 기준금리 인하가 주가 상승에 우호적인 환경을 조성한다고 주장한다. 하지만 강현기 스트래지스트는 "이런 믿음은 기준금리 인하가 경기 둔화에 앞서 이뤄질 경우에는 옳지만, 기준금리 인하가 경기 둔화 이후 뒤늦게 진행될 때는 즉시 주가를 상승시키지 못한다"며 "오히려 해당 시기에 주가는 눈앞의 경기 둔화에 연동하여 하락하고, 대척점에 있는 채권이 강세 전환하며 수급을 흡수한다"고 분석했다.

그는 이어 "향후 미국 기준금리 인하가 진행되며 채권시장으로 자금이 쏠리면, 주식시장 내에서는 AI 버블이 주식시장을 흔드는 시점에 대해 고민하게 될 것"이라며 "M7의 매출액 증가율이 일반적인 기업들과 크게 다르지 않으므로, 그들과 유사한 성장률을 기록하면서도 더 내실 있게 실적을 올리는 저평가된 기업의 주식으로 운용 자금을 이동시키는 현상이 나타날 수 있다"고 덧붙였다.





