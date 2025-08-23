신한대학교, 2025학년도 후기 대학원 학위 수여식 개최

신한대학교(총장 강성종)는 지난 21일 벧엘관 세미나실에서 2022학년도 후기 대학원 학위 수여식을 개최했다고 23일 밝혔다.

신한대학교(총장 강성종)는 지난 21일 벧엘관 세미나실에서 2024학년도 후기 대학원 학위 수여식을 개최하고 있다.

이날 행사에는 강성종 총장을 비롯해 보직 교수진과 대학원 학과 주임교수, 지도교수들이 참석했으며, 졸업생들의 가족과 지인들도 함께해 자리를 빛냈다.

이번 학위 수여식에서는 박사학위 45명과 석사학위 70명 등 총 115명의 졸업생이 학위를 받았다. 졸업생들은 지난 기간 동안의 학문적 성취를 되새기며 새로운 출발을 다짐하는 시간을 가졌다.

강성종 총장은 축사에서 "졸업생 여러분의 노력과 열정이 오늘의 성과를 이루어냈습니다. 앞으로의 길에서도 도전 정신을 잃지 말고 사회에 기여하는 인재로 성장해 주시길 바랍니다"고 당부했다.

신한대학교는 앞으로도 우수한 연구 인력과 전문 인재 양성을 위해 교육·연구 지원을 강화하고, 졸업생들의 미래를 응원하며 지속적인 발전을 이어갈 계획이다.





의정부=이종구 기자



