이동환 고양시장, 2026학년도 대입 수시전략 설명회 참석

23일 고양특례시청 백석별관에서 열린 '2026학년도 대입 수시전략 설명회'에 이동환 고양시장이 참석해 축사를 하고 리본 커팅을 했다.

수도권 40여 개 대학이 참여하는 이번 설명회는 현직 EBS강사의 맞춤형 수시 전략과 최신 입시 정보를 제공한다. 특히 '미래설계형 진학 컨설팅 박람회'는 현 진학담당교사가 1:1 맞춤형 컨설팅을 진행해 학부모와 학생들의 높은 호응을 받았다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



