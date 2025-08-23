전남 농수산식품 수출 고금리·관세장벽 악재 속에서도 증가세

7월까지 5억190만 달러 기록

전년동기 대비 7.3% 증가

미국 13.1% 최고 증가율

김 등 수산물 판매가 주도

전라남도는 고금리·관세 장벽에도 불구하고 올해 들어 7월 말까지 농수산식품 수출액이 5억 190만 달러를 기록, 지난해 같은 기간보다 7.3% 늘었다고 23일 밝혔다.

국가별로는 미국 수출이 9,174만 달러로 13.1% 증가해 가장 높은 증가율을 보였다. 중국은 8,068만 달러(10.9% 증가), 일본은 1억 2,989만 달러(6.6% 증가)로 각각 증가세를 보였다.

미국 수출이 증가한 것은 현지에서의 한류 확산과 이에 따른 한국 식품 선호도 상승, 김 등 수산물 수요 확대 등이 주효했다는 분석이다.

품목별로는 김을 포함한 수산물이 3억 3,177만 달러로 전체의 66.1%를 차지하며 수출을 주도했다. 이어 농산가공품은 8,126만 달러(16.2%), 분유 등 축 임산물은 4,802만 달러(9.6%), 배 등 신선 농산물은 4,084만 달러(8.1%)를 기록했다.

신현곤 전남도 국제협력관은 "국제 통상 환경이 어려운 상황에서도 수출 증가세를 이어가고 있어 고무적이다"며 "하반기에도 국가별 맞춤형 판촉과 수출 상담회 등 마케팅 지원을 강화하겠다"고 말했다.





