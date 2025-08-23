본문 바로가기
전남 농수산식품 수출 고금리·관세장벽 악재 속에서도 증가세

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.23 09:25

7월까지 5억190만 달러 기록
전년동기 대비 7.3% 증가
미국 13.1% 최고 증가율
김 등 수산물 판매가 주도

나주배 미국수출 선과작업 현장. 전남도 제공

나주배 미국수출 선과작업 현장. 전남도 제공

전라남도는 고금리·관세 장벽에도 불구하고 올해 들어 7월 말까지 농수산식품 수출액이 5억 190만 달러를 기록, 지난해 같은 기간보다 7.3% 늘었다고 23일 밝혔다.


국가별로는 미국 수출이 9,174만 달러로 13.1% 증가해 가장 높은 증가율을 보였다. 중국은 8,068만 달러(10.9% 증가), 일본은 1억 2,989만 달러(6.6% 증가)로 각각 증가세를 보였다.

미국 수출이 증가한 것은 현지에서의 한류 확산과 이에 따른 한국 식품 선호도 상승, 김 등 수산물 수요 확대 등이 주효했다는 분석이다.


품목별로는 김을 포함한 수산물이 3억 3,177만 달러로 전체의 66.1%를 차지하며 수출을 주도했다. 이어 농산가공품은 8,126만 달러(16.2%), 분유 등 축 임산물은 4,802만 달러(9.6%), 배 등 신선 농산물은 4,084만 달러(8.1%)를 기록했다.


신현곤 전남도 국제협력관은 "국제 통상 환경이 어려운 상황에서도 수출 증가세를 이어가고 있어 고무적이다"며 "하반기에도 국가별 맞춤형 판촉과 수출 상담회 등 마케팅 지원을 강화하겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
