李대통령 '3단계 비핵화론', 안보실장 "접근법에 미국도 공감대"

임철영기자

입력2025.08.22 18:48

"시간적 개념에선 차이가 있을 수 있겠지만, 크게 봐서 비슷"
"비핵화 위해, 필요에 따라 제재완화 논의 있을 수도"

이재명 대통령이 일본 요미우리신문 인터뷰를 통해 처음으로 언급한 북한의 '3단계 비핵화론'에 대한 한국과 미국의 공감대가 있다고 위성락 국가안보실장이 22일 밝혔다. 이 대통령은 전날 공개된 인터뷰에서 북핵 문제와 관련한 질문에 '1단계는 핵과 미사일에 대한 동결, 2단계는 축소, 3단계는 비핵화'라는 구상이 있다고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

이날 위 실장은 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 "한국과 미국 사이에 기본적인 접근방법에 대해 대체로 공감대가 있다"면서 "시간적 개념에서 언제 무엇을 북한과 주고받느냐는 차이가 있을 수 있으나 접근 방법에는 크게 봐서는 비슷하다"고 말했다. 그러면서 위 실장은 3단계 비핵화론에 대해 "비핵화 경로에서 북한을 일단 정지시키고, 유턴해서 되돌아오게 하고, 원점까지 오도록 하는 콘셉트라고 봐야 한다"고 했다.


이 과정에서 북한에 대한 제재완화 논의도 있을 수 있다고 밝혔다. 위 실장은 "북한을 원점으로 돌아오게 하는 과정에서 주고받기가 있어야 하는 데, 제재 완화 논의도 여기에 들어갈 수 있다"고 했다.

아울러 최근 대남확성기 철거를 둘러싼 진실 공방과 관련해서는 "북한이 한때나마 확성기를 철거한 것은 사실로 확인된다"면서 "그 시기를 명료하게 밝히기는 어렵다"고 말했다.


북한의 대남방송 중단 조치에 대해서는 "보기에 따라 대북 방송을 중단한 우리 측 조치에 대한 호응이라고 볼 수 있지만, 저는 호응이라는 표현을 쓰기는 조금 주저되는 면도 있다"고 밝혔다.


그러면서 위 실장은 "우리가 확성기를 사용하면 북한은 방송 내용이 들리지 않도록 하기 위해 소음방송을 한 면이 있다"면서 "북한도 필요가 없어져 방송하지 않은 것이라는 생각이 들어, 이를 호응으로 볼 수 있는지는 논의의 여지가 있다"고 설명했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
