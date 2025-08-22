본문 바로가기
태광산업, 애경산업 인수 본입찰 제안서 제출

장희준기자

입력2025.08.22 18:21

지난달 1.5조 투자 로드맵 공개

태광산업은 애경산업 인수를 위한 본입찰 제안서를 제출했다고 22일 공시했다.


태광산업·티투프라이빗에쿼티·유안타인베스트먼트 등이 결성한 컨소시엄은 이날 제안서를 냈다. 애경그룹은 지난 4월 재무구조 개선을 위해 애경산업 지분 매각을 검토 중이라고 공시했다. 이어 지난달 29일 매수 희망자 인수의향서를 받고 소수의 매수 희망자와 실사 절차를 진행 중이라고 밝혔다.

태광산업은 주력인 석유화학과 섬유 업황 악화에 따라 사업구조 재편을 위해 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수와 설립을 추진하고 있다. 지난달 1일에는 올해와 내년에 1조5000억원가량을 투입하는 투자 로드맵을 공개했다. 투자 계획을 예정대로 실행하면 연말까지 1조원가량을 집행한다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
