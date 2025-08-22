본문 바로가기
김문수 "민주당 해산해야"…장동혁 "당 혁신할 준비됐다"

최유리기자

장보경기자

입력2025.08.22 16:34

국민의힘 제6차 전당대회…새 지도부 선출
김문수 "뭉쳐 싸워야"…장동혁 "당 미래 위한 선택"

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 김문수 전 고용노동부 장관은 22일 전당대회에서 "이재명 정권이 국민의힘을 해체하려 하는데 해산할 대상은 민주당"이라고 말했다.


김 전 장관은 이날 오후 충북 청주 오스코에서 열린 제6차 전당대회에서 "이재명 특검이 당원 명부를 탈취하려는 것을 막기 위해 중앙당사에서 철야농성을 하다 이곳으로 왔다"며 자신을 소개했다.

연합뉴스

연합뉴스

김 전 장관은 "국민의힘 당원 명부를 지켜준 당원 동지 여러분께 감사하다"며 "대한민국을 건국하고 경제 기적, 민주화를 이룩한 국민의힘이 자랑스럽다"고 강조했다.


이어 "자랑스러운 500만 당원과 함께 위대한 승리로 나아가자"며 "뭉치자, 싸우자, 이기자"고 외쳤다.


또 다른 반탄(탄핵 반대) 후보인 장동혁 국민의힘 의원은 "국민의힘을 반드시 혁신할 것"이라며 "장동혁을 선택하는 것이 국민의힘의 미래를 선택하는 것"이라며 지지를 호소했다.

장 의원은 "위기는 변화할 준비가 돼 있는 사람에게 하늘이 준 기회"라며 "변화하고 혁신할 준비가 됐다"고 힘줘 말했다.


그는 "열심히 노력한 자에게 기회가 주어지는 대한민국 장동혁이 만들겠다"며 "장동혁이 기회의 문이 되겠다"고 덧붙였다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
청주=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
