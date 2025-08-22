본문 바로가기
日차세대 슈퍼컴에 엔비디아 GPU 탑재…2030년 목표

차민영기자

입력2025.08.22 14:39

국립 이화학연구소 기자회견 개최
엔비디아, '후가쿠 넥스트' 개발 참여
"성능, 후가쿠의 5~10배로 높일 계획"

국립 이화학연구소의 슈퍼컴퓨터 '후가쿠'. AFP연합뉴스

일본이 자랑해온 슈퍼컴퓨터 '후가쿠' 차기 모델에 미국 반도체 기업 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된다.


교도통신과 니혼게이자이신문은 22일 일본 국립 이화학연구소가 이날 기자회견을 열고 후속 슈퍼컴퓨터 개발에 엔비디아도 참여하기로 했다고 밝혔다.

엔비디아는 인공지능(AI) 전용 고속 계산을 하는 GPU를 담당한다. 중앙처리장치(CPU)는 후지쓰가 맡기로 했다.


'후가쿠 넥스트'로 칭한 후속 슈퍼컴퓨터는 2030년께 가동을 목표로 한다. 시뮬레이션 계산 성능은 현 후가쿠보다 5∼10배 이상으로 높일 계획이다.


마쓰오카 사토시 이화학연구소 센터장은 "후지쓰, 엔비디아와 함께 AI 시대 세계 최고의 CPU와 GPU를 설계해 후가쿠 넥스트를 개발, AI 선진국으로 확고한 위치를 확립하고자 한다"고 말했다.

일본이 2019년 개발한 후가쿠는 지난 2020년과 2021년 전 세계 슈퍼컴퓨터 중 계산속도 순위 1위를 차지한 바 있다. 2024년에는 미국 에너지부에서 운영하는 슈퍼컴퓨터 '엘 캐피탄'이 1위를 기록했다. 엘 캐피탄은 AMD 칩을 기반으로 한다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
