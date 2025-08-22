본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

인적자원개발학회, 첨단방위산업 육성 세미나

조성필기자

입력2025.08.22 15:09

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대미 전략 등 7대 실천과제 제안

사단법인 한국인적자원개발학회는 국회 국방위원회 간사인 부승찬 의원과 공동으로 22일 국회의원회관 제1소회의실에서 '첨단방위산업 육성 전략 세미나'를 열고 7대 실천과제를 제안했다.


글로벌 방산 4대 강국 도약을 위한 첨단방위산업 육성 전략 세미나 포스터. 한국인적자원개발학회 제공

글로벌 방산 4대 강국 도약을 위한 첨단방위산업 육성 전략 세미나 포스터. 한국인적자원개발학회 제공

AD
원본보기 아이콘

과제는 ▲한·미 방위비 분담금 협상의 'K방산 전략화'를 위한 3대 대미 전략 ▲방산 AI 생태계 구축 - AI 3대 강국 전력과의 연계 ▲방산 수출 인프라 고도화 ▲방산 수출금융 체계 강화 ▲해외 전문인력 영입을 위한 일괄 행정체계 마련 ▲현장 외국인 기능인력 확보 및 운영 정책 개선 ▲K방산 전문인력의 글로벌 현지 활동 원스톱 지원 등이다.

이날 세미나에서는 K방산의 현주소가 진단됐다. K방산은 순수출국 지위를 확보하면서 전환점에 들어섰지만 독일·영국·이탈리아 등 유럽 방산 선진국과의 격차를 좁히기에는 여전히 부족하다는 평가가 나왔다. 미국·중국·프랑스·영국·독일·이탈리아·튀르키예 등 글로벌 7대 방산 수출국의 정책 동향도 분석됐다.


주제 발표에 나선 김재구 명지대 교수는 "K방산의 글로벌 위상을 높이려면 제도의 대대적 혁신과 산업 구조 전환이 필요하다"며 "7대 실천과제를 조속히 실행해 방산을 기술혁신 기반의 생태계로 전환해야 한다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

"투쟁자가 적임자" vs "혁신 없인 나락"...찬탄·반탄 쪼개진 野 전당대회

새로운 이슈 보기