경기일반

김민솔, 10언더파 코스레코드…퍼터 교체 적중

노우래기자

입력2025.08.21 18:38

시계아이콘00분 36초 소요
BC카드·한경 레이디스컵 1R 선두 질주
국가대표 에이스 출신 올해 드림 투어 4승
내년 정규 투어 시드 사실상 확보 돌풍 예고

국가대표 에이스 출신 김민솔이 정규 투어 대회에서 돌풍을 일으켰다.


21일 경기도 포천의 포천힐스 컨트리클럽 가든·팰리스 코스(파72·6663야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 BC카드·한경 레이디스컵(총상금 15억원) 1라운드에서 보기 없이 이글 하나와 버디 8개를 쓸어 담았다. 10언더파 62타를 작성해 2019년 이 대회 최종 라운드 때 김시원이 기록한 9언더파 63타를 한 타 더 줄인 새로운 코스 레코드를 작성했다.

김민솔이 BC카드·한경 레이디스컵 1라운드 5번 홀에서 아이언 샷을 하고 있다. 사진제공=KLPGA

사진제공=KLPGA

김민솔은 이번 시즌 KLPGA 드림(2부) 투어에서 4승을 거두며 상금랭킹 1위에 올라 다음 시즌 정규 투어 시드를 사실상 굳힌 상태다. 이따금 출전하는 정규 투어 대회에서도 만만치 않은 기량을 뽐냈다. 지난주 메디힐·한국일보 챔피언십에선 코스 레코드 타이기록(7언더파 65타)과 함께 1라운드 공동 선두에 오른 바 있다. 당시엔 3라운드에서 주춤해 공동 3위로 대회를 마쳤다.

이날 라이프 베스트를 기록한 김민솔은 "지난주에는 샷이 잘 안됐다고 생각했는데, 이번 주에는 잘 따라와 줬다. 큰 어려움 없이 지나갔고, 코스 레코드도 작성할 수 있어서 기쁘다"고 환호했다. "(지난달) 드림 투어 4번째 우승을 거두기 전 센터 퍼터로 교체했는데, 지난주부터 퍼트가 잘 떨어지고 있는 것 같다"는 그는 "남은 라운드도 퍼트가 가장 중요하다고 생각하고, 거리감에 집중하면서 플레이를 하겠다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
