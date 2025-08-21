평화협상 멀어지나…러, 우크라에 대규모 드론·미사일 공습

20~21일 밤새 드론 수백 대 동원

러시아가 20~21일(현지시간) 밤사이 우크라이나 전역에 드론 수백 대를 동원한 대규모 공습을 해 1명이 사망하고 여러 명이 다쳤다.

21일 주요 외신들은 우크라이나군 발표를 인용해 전날 밤 러시아군이 드론 574대, 미사일 40발을 쐈으며 우크라이나 방공망이 드론 546대와 미사일 31발을 격추했다고 보도했다. 이는 올해 들어 러시아가 우크라이나에 가한 드론 공습으로는 세 번째, 미사일 공습으로는 8번째로 큰 규모다.

러시아 공습으로 폐허가 된 우크라이나 르비우 주거단지의 모습.

AP·AFP통신은 간밤의 공습 피해가 주로 우크라이나 서부 지역에서 발생했다고 전했다. 지역 당국에 따르면 르비우의 주거용 건물 수십 채가 부서졌으며 1명이 사망하고 2명이 다쳤다. 헝가리, 슬로바키아 국경과 가까운 자카르파츠주 무카체보에서도 10명 넘게 다쳤다.

미국 소유 기업도 미사일 공격 당해

공습에 무너진 자카르파츠주 무카체보의 건물.

이번 공습에 대해 젤렌스키 대통령은 '제정신이 아닌' 공격이라고 거세게 비난했다. 그는 엑스(X·옛 트위터)에 "러시아군이 민간 기반시설과 주거용 건물, 우리 국민을 표적으로 삼았다"고 분개했다. 젤렌스키 대통령은 자카르파츠주에서는 미국 소유 기업이 순항 미사일 공격을 받았다고 전했다. 그는 "커피머신과 같은 일상적 용품을 생산하며 미국 투자를 받는 일반 민간 업체인데도 러시아의 표적이 됐다"고 지적했다.

젤렌스키 "러, 평화 협상 참여 의향 없어 보여"

러시아는 6~7월 기록적인 드론 공습을 쏟아부었던 것과 달리 휴전 협상이 급진전 중인 이달 들어서는 우크라이나 전역 도시에 대한 공습 규모를 줄이는 대신 동부 전선에서 점령지를 넓히기 위한 공세를 강화했었다. 지난 15일 알래스카에서의 미·러 정상회담, 18일 백악관에서의 미·우크라이나·유럽 정상회담 등에 이어 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 현재 러·우크라이나 정상회담이 추진 중이다.

하지만 젤렌스키 대통령은 "이번 공습으로 보면 러시아는 평화 협상에 참여할 의향이 없는 것으로 보인다"며 "국제사회가 강한 제재와 관세 등으로 러시아를 강하게 압박해야 한다"고 호소했다.





김현정 기자



