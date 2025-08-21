화순 '동복 난실' 개소…농촌 고소득 창출 모델 기대

동면 난실에 이어 두번째 문열어

저변 확대·기술 발전 '일석이조'

화순 동복 난실이 지난 20일 구복규 화순군수, 오형열 군의회 의장, 류기준 전남도의원 등 60여명이 참석한 가운데 진행됐다. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

화순군이 의욕적으로 추진한 '동복 난실'이 지난 20일 문을 열었다.

이날 개소식에는 구복규 화순군수, 오형열 군의회 의장, 류기준 전라남도 의원, 주창범 군 새마을지회장, 배용일 화순 난 연합회장, 양용숙 동복면 난우회 회장, 김정현 동면 난우회 회장, 송대성 이양면 난우회 회장을 비롯해 동복면 기관사회단체장 및 주민, 춘란 애호가 등 60여명이 참석했다.

동복 난실은 동복면 한천리 377번지에 자리하며, 동면 난실에 이어 두 번째다. 지난 2024년 10월 공사에 들어간 동복 난실은 기존 비닐하우스(연면적 336㎡) 리모델링 작업을 거쳐 새롭게 단장됐다.

화순군은 고소득 작물인 춘란 재배를 통해 기술발전과 저변 확대에 온 힘을 쏟고 있다. 동복 난실은 동복난우회 회원들의 춘란재배와 품종 관리, 커뮤니티 공간으로 활용되며, 춘란을 화순군 전략산업으로 육성하는 데 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

구복규 화순군수는 축사를 통해 "동복난우회 회원들이 건강한 취미활동에서 한 걸음 더 나아가 안정적인 소득을 올릴 수 있도록 열의를 갖고 서로 합심해 춘란재배와 난실 관리에 적극 참여하길 바란다"고 말했다.

이어 "춘란의 가치를 높여 신소득 창출과 함께 우리 농업의 새로운 성공 모델이 될 수 있도록 춘란재배 농업 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>