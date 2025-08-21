본문 바로가기
발전소 이웃 학생 263명에 3억5000만원 쐈다

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.21 15:38

고리원자력본부, 2025년 장학증서 수여식

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)가 발전소 이웃 학생 263명에게 장학금을 쾌척했다.


고리원자력본부는 발전소 주변 지역 학생들의 안정적 학업 여건 지원과 우수 인재 육성을 위해 '2025년 고리원자력본부 장학생' 총 263명(대학생 210명, 고등학생 39명, 체육특기생 14명)을 선발했다. 지난 20일 고리스포츠문화센터 1층 멀티공연장에서 '2025년 장학증서 수여식'을 했다.

이날 장학증서 수여식에 이상욱 고리원자력본부장, 박홍복 기장군의회 의장, 장학생과 가족 등 총 200여명이 참석했다. 고리원자력본부는 이들 장학생에게 총 3억5000만원의 장학금을 지급할 예정이다.


수여식에 참석한 이상욱 고리원자력본부장은 인사말을 통해 "치열한 경쟁을 뚫고 선발된 장학생 여러분을 진심으로 축하하며 고리원자력본부는 지역 학생들이 유능한 인재로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.


고리원자력본부는 주변 지역 학교를 대상으로 장학생 선발, 학생들의 특기와 적성을 고려한 분야별 교육, 멘토링 등 다양한 교육장학사업을 시행하고 있으며 지역 인재 양성과 상생협력 증진을 위해 힘쓰고 있다.

발전소 이웃 학생 263명에 3억5000만원 쐈다
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
