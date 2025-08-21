서호관 마산합포구청장, 이·통장연합회 임원진과 소통

주민 의견 공유하며 불편 사항 해결 마련



경남 창원특례시 마산합포구는 21일 이·통장연합회 마산합포구지회 임원진과 함께 지역 발전과 주민 불편 사항 해결을 위한 소통 간담회를 열었다.

이날 간담회에는 서호관 마산합포구청장과 김재곤 지회장을 비롯한 임원진 등 10여명이 참석해 구정 발전을 위한 협력 방안과 주민 생활과 밀접한 건의 사항을 논의했다.

마산합포구 이통장연합회는 15개 면·동 436명의 이·통장으로 구성돼 ▲시정홍보 ▲주민숙원사업 협조 지원 ▲재난재해 시 주민 계도 등 지역사회와 행정의 가교 역할을 수행하고 있다.

서호관 마산합포구청장은 "이·통장님들께서 주민과 행정을 연결하는 소중한 다리 역할을 해주신다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 구정 운영에 적극적으로 반영해 주민이 체감하는 행정을 실현하겠다"고 말했다.

마산합포구는 이번 간담회를 통해 이·통장과의 협력 관계를 강화하고, 지역 발전을 위한 다양한 의견을 구정에 반영할 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



