본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

서호관 마산합포구청장, 이·통장연합회 임원진과 소통

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.21 14:52

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주민 의견 공유하며 불편 사항 해결 마련

경남 창원특례시 마산합포구는 21일 이·통장연합회 마산합포구지회 임원진과 함께 지역 발전과 주민 불편 사항 해결을 위한 소통 간담회를 열었다.

이통장연합회 간담회.

이통장연합회 간담회.

AD
원본보기 아이콘

이날 간담회에는 서호관 마산합포구청장과 김재곤 지회장을 비롯한 임원진 등 10여명이 참석해 구정 발전을 위한 협력 방안과 주민 생활과 밀접한 건의 사항을 논의했다.


마산합포구 이통장연합회는 15개 면·동 436명의 이·통장으로 구성돼 ▲시정홍보 ▲주민숙원사업 협조 지원 ▲재난재해 시 주민 계도 등 지역사회와 행정의 가교 역할을 수행하고 있다.

서호관 마산합포구청장은 "이·통장님들께서 주민과 행정을 연결하는 소중한 다리 역할을 해주신다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 구정 운영에 적극적으로 반영해 주민이 체감하는 행정을 실현하겠다"고 말했다.


마산합포구는 이번 간담회를 통해 이·통장과의 협력 관계를 강화하고, 지역 발전을 위한 다양한 의견을 구정에 반영할 계획이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

오너 일가의 사금고 '티앤엠'…신원 승계의 핵심키⑩

새로운 이슈 보기