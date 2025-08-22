월드콘 먹고 '2025 아이콘매치' 본다…관람권 추천 이벤트

롯데웰푸드, 월드콘 추첨 이벤트

롯데웰푸드는 '월드콘'을 통해 넥슨이 주최하는 특별 축구 경기 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작(이하 '2025 아이콘매치')'을 체험하고 관람할 수 있는 추첨 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 '월드콘 먹고 2025 아이콘매치 직관하자!' 구매 인증 이벤트는 '월드콘으로 월드클래스를 만나라!'는 슬로건 아래 소비자들에게 특별한 경험을 선사하기 위해 기획됐다.

오는 30일까지 월드콘을 구매한 후 영수증을 찍어 이벤트 페이지의 QR코드를 통해 구매 내역을 인증하면 된다. 추첨을 통해 당첨자는 9월1일 발표될 예정이다. 주요 경품인 '2025 아이콘매치' 관람권은 총 100명에게 추첨으로 제공되며, 이벤트에 참여한 1000명에게는 추첨을 통해 월드콘 기프티콘도 제공한다. 관람권 100명 중 24명에게는 출전 선수와 직접 하이파이브를 하고 프리미엄 좌석에서 경기를 관람할 수 있는 '이벤트 매치 선수 하이파이브 프리미엄 좌석 2매(12명)'와 선수들의 숨결을 곁에서 느끼며 경기를 보조하는 '메인 매치 볼보이 자격(12명)'을 제공한다. 나머지 76명에게는 메인 매치 직관 티켓(1인 2매)을 제공한다.

롯데웰푸드 관계자는 "국민 아이스크림 월드콘과 함께 월드클래스 선수들의 환상적인 플레이를 가장 가까이서 즐길 특별한 기회를 마련했다"며 "시원한 월드콘과 함께 잊지 못할 추억의 주인공이 되는 행운을 잡으시길 바란다"고 말했다.

한편, '2025 아이콘매치'는 9월13일(이벤트 매치)과 14일(메인 매치) 양일간 서울월드컵경기장에서 진행된다. 'FC 스피어' 팀에는 박지성, 드로그바, 부폰, 앙리가 출전하며 '실드 유나이티드' 팀에서는 퍼디난드, 이영표 등이 출전할 예정이다.





