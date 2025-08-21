세계 시장 공략할 젊은 유망 작가 10인 선정…기획전 개최

우수전속작가 기획전시

'다이얼로그: 수신 미확인'

북촌 휘겸재서 8월24~9월15일

문화체육관광부와 예술경영지원센터가 우수전속작가 기획전시 '다이얼로그: 수신 미확인'을 오는 24일부터 9월15일까지 북촌 휘겸재에서 개최한다고 21일 밝혔다.

'전속작가제 지원사업'은 미술시장에서 젊고 유망한 작가들이 화랑과 함께 성장할 수 있도록 3년 동안 지원하는 사업으로, 2019년부터 이어오고 있다. 지금까지 475개 화랑, 900명의 전속작가가 참여했다. 6년 누적 작품 판매 수는 3904건, 판매총액은 115억에 이른다.

이번 전시는 올해 선정된 255명의 전속작가 중 글로벌시장에서 성장 가능성이 높은 10인의 작품을 선보인다. 참여작가는 김윤영, 김지민, 박예나, 신민, 이해민선, 정유진, 정재연, 조이솝, 최수련, 최윤희이며, 회화, 조각, 설치 등 총 68여 점의 작품 전시한다.

전시 도록에는 큐레이터들과 작가들이 진행한 1:1 인터뷰 내용을 수록했다. 큐레이터들은 작가와의 인터뷰를 바탕으로 각 작가의 작품을 예술적 관점에서 심도있게 탐색하고 해석했다. 참여 큐레이터로는 베티나 슈퍼어(비엔나 세제션 미술관 큐레이터), 에세니야 반난(독립 큐레이터), 이아나 킴(독립 큐레이터), 외즈게 에르소이(아시아 아트 아카이브(AAA) 홍콩 수석 큐레이터), 나탈리 킹(멜버른대학교 시각예술 교수), 조디 그라프(MoMA PS1 어시스턴트 큐레이터), 권상해(도쿄도 현대미술관(MOT)큐레이터), 커쓴 챙(PODIUM 홍콩 큐레이터), 폴 클린턴(前프리즈 매거진 수석 에디터) 등이 있다.

김장호 예술경영지원센터 대표는 "갤러리와 작가 모두가 상생할 수 있도록 적극적으로 지원을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



