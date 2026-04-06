SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 close 증권정보 302440 KOSPI 현재가 40,750 전일대비 350 등락률 -0.85% 거래량 54,362 전일가 41,100 2026.04.06 12:57 기준 관련기사 SK바이오사이언스, IDT와 MSD 에볼라 백신 위탁생산 계약 SK바이오사이언스-IVI, '2026 박만훈상' 수상자 선정 SK바이오사이언스, RSV 예방항체 개발 펀딩 확보 전 종목 시세 보기 는 감염병 분야 연구사업관리 전문가인 마상호 부사장을 바이오연구본부 연구지원실장으로 영입했다고 6일 밝혔다.

마상호 SK바이오사이언스 연구지원실장. SK바이오사이언스 AD 원본보기 아이콘

이번 영입은 연구개발(R&D) 프로젝트 관리(PM) 기능과 오픈 이노베이션을 강화하고, 연구기획부터 규제 대응, 비임상 및 GCLP(임상검체분석) 운영까지 전 주기를 아우르는 지원 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

마 실장은 한국보건산업진흥원, GC녹십자, 중외제약 등에서 의약품·백신 제품의 비임상 및 임상 개발 과제를 담당해온 전문가다. 성균관대학교에서 약학 박사를, 한국외국어대학교에서 화학 석·학사를 취득했다.

SK바이오사이언스는 연구지원실 산하에 연구기획팀, 바이오규제관리팀, NCS(비임상지원)팀, GCLP팀을 편제하며 유기적이고 통합적인 연구 관리 프로세스를 구축했다. 회사는 강화된 연구지원 기능을 바탕으로 차세대 폐렴구균 백신, 범용 코로나 백신, RSV 예방항체, 에볼라 백신, 차세대 독감 백신 등 주요 파이프라인의 개발 경쟁력을 확보할 방침이다.

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한편 SK바이오사이언스는 지난 1월 송도 글로벌 R&PD 센터로 본사와 연구소를 이전하고, 에볼라·RSV·차세대 독감·범용 코로나 백신 관련 프로젝트를 국제 기구 및 기관들과 본격 착수했다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신 'GBP410'은 글로벌 임상 3상이 진행 중이며, 연내 범용 코로나 백신·차세대 폐렴구균 백신·조류독감 백신의 IND 신청과 임상 진입을 순차적으로 추진할 계획이다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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