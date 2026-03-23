지난 1월 CEPI 3천만달러 지원발표 후속

"통합 생산 역량 기반 감염병 대응 체계 강화"

SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 close 증권정보 302440 KOSPI 현재가 42,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,950 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 SK바이오사이언스-IVI, '2026 박만훈상' 수상자 선정 SK바이오사이언스, RSV 예방항체 개발 펀딩 확보 SK바이오사이언스, 수막구균 질환 인식 제고 위한 전국 의료진 대상 포럼 전 종목 시세 보기 가 미국 머크(MSD)와 진행 중인 에볼라 백신 개발 프로젝트의 일환으로 자회사 IDT 바이오로지카와 생산 협력을 강화한다.

SK바이오사이언스는 MSD 및 힐레만연구소와 추진 중인 2세대 자이르 에볼라 백신 개발과 관련해 IDT와 완제의약품(DP) 위탁 개발 및 생산 협력 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이는 지난 1월 전염병대비혁신연합(CEPI)이 이 프로젝트에 약 3000만달러 규모 개발비로 지원하기로 한 데 이은 후속 절차다.

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자이르 에볼라 바이러스는 감염 시 생존율이 50%에 불과한 고위험 감염병으로, 최근 콩고민주공화국(DRC) 등 일부 아프리카 지역에서 재확산 사례가 보고되며 국제사회가 경각심을 높이고 있다. 특히 의료 인프라가 부족한 지역에서는 빠른 대응이 어려워 백신의 안정적 공급이 중요한 과제로 떠오르고 있다.

2세대 자이르 에볼라 백신 개발은 기존 제품의 제조공정 복잡성과 초저온 유통 부담을 개선하는 데 초점을 둔다. 제조 수율을 높이고 열안정성을 개선해 공급 안정성과 접근성을 강화하는 것이 핵심이다. SK바이오사이언스는 에볼라 백신 원액을 자체 생산하고, IDT는 위탁개발생산(CDMO) 전문성과 노하우, 최신 설비를 활용해 완제 개발 및 생산을 담당한다.

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박진선 SK바이오사이언스 최고운영책임자(COO)는 "이번 계약은 SK바이오사이언스와 IDT의 개발·생산 역량을 연계해 글로벌 감염병 대응 프로젝트의 실행력을 높이는 기반이 될 것"이라며 "통합 생산 플랫폼을 지속해서 고도화해 국제 공중보건 수요에 안정적으로 대응하는 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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