이엔셀 이엔셀 close 증권정보 456070 KOSDAQ 현재가 16,050 전일대비 480 등락률 +3.08% 거래량 319,898 전일가 15,570 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 이엔셀 EN001, 듀센병 美 FDA 희귀의약품 지정 [특징주]이엔셀, 9%대 급등…샤르코마리투스 치료제 1상 안전성 확인 예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 대환 전 종목 시세 보기 은 6억원 규모 첨단바이오의약품 제조·공급 계약을 체결했다고 20일 공시했다.

계약금액은 매출액(약 52억6000만원)의 11.41%에 해당한다. 계약기간은 이날부터 2027년 7월 31일까지다.

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회사는 "대금은 계약금 1억원을 시작으로 무균공정 시뮬레이션, 임상시험용 의약품 생산 등 단계별 이행에 따라 분할 지급된다"고 설명했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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