god 손호영, "장애인 복지에 써달라" 홀트아동복지회에 후원금 전달

이경호기자

입력2025.08.21 10:09

홀트아동복지회에 후원금을 전달한 god 손호영. 젬스톤이앤엠

홀트아동복지회에 후원금을 전달한 god 손호영. 젬스톤이앤엠

홀트아동복지회(회장 신미숙)는 그룹 god(지오디)의 손호영이 장애인복지를 지원하기 위한 후원금을 전달했다고 21일 밝혔다.


앞서 손호영은 지난해 12월, 개인 유튜브 채널을 통해 '아이갓에브리씽(I got everything)' 카페에서 일일 바리스타로 참여한 모습을 공개했다. '아이갓에브리씽'은 중증장애인의 지속 가능한 일자리 창출을 위해 공공·민간 기관 내 카페를 설치·운영을 지원하는 사업이다.

당시 영상은 많은 사람들에게 '아이갓에브리씽' 카페의 취지와 의미를 널리 알리는 계기가 됐고, 손호영이 카페에서 함께 근무하는 이들과 어울리며 소통하는 모습은 대중에게 깊은 울림을 전했다.


특히, 해당 영상은 중증장애인 근로자들에 대한 사회적 인식 개선에도 의미 있게 기여했다. 현장에서 따뜻한 소통을 나누며 깊은 감동을 받은 손호영은 이를 단순한 경험에 그치지 않고 나눔의 가치를 확산하기 위한 뜻깊은 실천으로 이어가고자 홀트아동복지회에 후원금을 전달했다.


손윤실 홀트아동복지회 나눔사업본부장은 "장애인을 향한 손호영 님의 따뜻한 마음과 지속적인 관심에 깊이 감사드린다"면서 "이번 후원금은 장애인들의 안정적인 근무 환경 조성과 복지 증진을 위해 뜻깊게 사용될 것"이라고 밝혔다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

