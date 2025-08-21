본문 바로가기
부여군, 청동천 개선복구 국비 50억 확보

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.21 09:25

집중호우 피해 복구…제방·교량·배수시설 정비, 2027년 준공 목표

부여군 청동천 복구사업 구간/부여군청

부여군 청동천 복구사업 구간/부여군청

충남 부여군은 지난 7월 극한호우로 큰 피해를 입은 청동천(충화면 청남리) 개선복구사업에 국비 50억 원을 확보했다고 21일 밝혔다.


이 사업은 집중호우로 제방 유실, 하천 시설물 붕괴, 농경지 침수가 발생한 청동천 일원에 대해 추진된다.

주요 사업은 제방·호안 정비 2.8km, 교량 6개소 재가설, 배수시설 15개소와 보·낙차공 11개소 재가설 등이다.


군은 단순 복구가 아닌 재해 예방형 구조개선으로 추진돼 군민의 생명과 재산 보호에 중점을 둔다.


군은 오는10월 실시설계에 착수해 2027년 준공을 목표로 하고 있다.

박정현 군수는 "주민들의 안전한 생활환경 조성을 위한 국비를 확보하게 됐다"며 "사업을 조속히 추진해 군민 불안을 해소하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
