대한항공-LIG넥스원, '1.8조' 한국형 전자전기 개발 출사표

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 150 등락률 -0.60% 거래량 274,862 전일가 25,050 2025.08.21 09:52 기준 관련기사 조원태 한진그룹 회장, 상반기 보수 92억원 수령"5성급 호텔 같아요" 대한항공, 인천공항 라운지 리뉴얼인천~애틀랜타 공항 환승 편해진다…대한항공-델타항공 제휴 전 종목 시세 보기 close 이 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 494,500 전일대비 18,500 등락률 +3.89% 거래량 69,205 전일가 476,000 2025.08.21 09:52 기준 관련기사 힘빠진 방산株, 잘나가던 ETF도 부진스탁론, 4%대 최저금리 상품과 DSR 무관 상품 모두 준비! 지금 바로 문의[특징주]트럼프·푸틴 회담에 종전 기대↑…국내 방산주 급락 전 종목 시세 보기 close 과 손잡고 대한민국 공군의 전자기 스펙트럼(EMS) 전력 확보를 위한 '전자전기(Block-I) 체계개발 사업' 수주전에 뛰어든다고 21일 밝혔다.

전자전기(Block-I) 체계개발 사업은 항공기에 임무장비를 탑재해 주변국 위협신호를 수집·분석하고 전시에 전자공격(jamming)을 통해 적의 방공망과 무선지휘통신체계를 마비·교란하는 대형 특수임무기를 개발하는 사업이다. 전자전기는 적 항공기와 지상 레이더 등 전자장비를 무력화하고 통신체계까지 마비시킬 수 있어 현대 전장에 필수 장비로 꼽힌다.

이번 사업은 외국산 중형 민항기를 개조해 전자기전 임무장비를 탑재하는 방식으로 진행된다. 공군이 요구하는 고도·속도·작전 지속시간 등을 감안하면 신규 기체 개발보다 기존 플랫폼 개조가 더 빠르다고 판단해서다.

대한항공은 지난 50여년간 군용 항공기 체계개발·양산·정비·성능개량을 수행하며 다양한 민항기 개조·제작 역량을 키워왔다. P-3C 해상초계기 성능개량, 백두 1차 사업 등 유사한 사업을 수행하며 민간항공기를 군용화한 후 항공기 안정성을 확인하는 '비행안전 적합 인증(감항인증)'을 확보했다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간에는 보잉 B777 여객기 10대와 에어버스 A330 6대를 화물기로 성공적으로 개조해 감항인증을 획득했다. 지난 5월 방위사업청으로부터 UH-60 다목적 헬기 성능 개량 사업 우선협상대상자로 최종 선정되는 등 기술력을 인정받고 있다.

이번 사업은 정부가 1조7775억원을 투자하고 국내 업체가 연구·개발하는 형태로 추진된다. 대한항공-LIG넥스원 컨소시엄이 해당 사업의 체계종합업체로 최종 선정되면 대한항공이 체계통합 및 기체 개조·제작을 맡고, LIG넥스원이 체계개발 및 전자전 장비 개발·탑재를 담당할 계획이다. 제안서는 다음 달 초 최종 제출할 예정이다.

대한항공 관계자는 "이번 전자전기 사업은 국내 최초이자 세계적으로도 손꼽히는 도전"이라며 "대한항공이 지난 50여년간 축적한 기술력과 인프라로 우리 군의 첨단 전력 확보에 앞장설 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



