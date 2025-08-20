이동환 시장 "피해 주민 빠른 일상 복귀 위해 행정력 집중"

이동환 고양시장, 폭우 피해 복구·재발 방지 대책 총력 당부

동 주민과의 소통간담회 재개…8월부터 44개 동 순차 방문

이동환 고양특례시장은 20일 백석별관에서 간부회의를 개최해 지난 13일 고양시 전역에 내린 극한 호우 피해 현황과 수습복구 진행 상황을 보고받고 향후 재발 방지 대책을 논의했다.

먼저 이 시장은 "지난 13일 시간당 121㎜, 총 270㎜의 극한 호우로 도로침수, 차량침수, 이재민 발생 등 이전에 없던 다양한 피해가 발생했다"며 주민 피해 현황을 살폈다.

이 시장은 "철저한 사전대비와 신속한 대처로 인명사고 없이 피해를 최소화했다"며 "시민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 행정력을 집중해 달라"고 신속한 피해 복구를 당부했다.

이어 이 시장은 "지난 주말 침수 주택 복구 자원봉사에서 확인한 침수 피해 현장은 참담했지만, 자원봉사자들과 함께 힘을 모아 정리하니 현장이 금세 복구됐다"며 "주변의 따뜻한 손길이 피해 주민들에게 힘이 된다는 것을 느꼈다"고 밝혔다.

그러면서 이 시장은 "이재민을 비롯한 피해 가구에 필요한 행정적 지원과 더불어 공감과 위로를 전하는 따뜻한 행정을 구현해 달라"고 당부했다.

이후 호우 피해 현황 및 수습복구에 대한 재난대응담당관의 총괄 보고 후 주택, 상가, 도로, 차량, 농지, 하천 등 소관부서별 보고를 받은 이 시장은 "구호물자 확보 및 식비·숙박비 선집행, 침수 우려 주택 역류 밸브 설치, 하천 자동진입 차단시설 강화 및 맨홀 열림 방지 시설 설치 등 재발 방지를 위해 각별히 신경 써 달라"고 강조했다.

또한 이 시장은 "오늘 가좌동을 시작으로, 주민들의 고충을 듣고 시 주요 정책을 공유하는 44개 동 주민과의 소통간담회가 개최된다"며 "행정 최일선 기관인 동에서 주민편의와 직결된 사안에 관심을 가지고 민원 해소를 위해 노력해달라"고 당부했다.

특히 "법령 제한, 예산 소요, 이해관계 상충 등 다양한 이유로 동에서 해결이 힘든 민원들도 있다"며 "담당 부서와 협력하여 시민들에게 상황을 공유하고, 시민들과 함께 차선책을 고민하는 노력이 필요하다"고 말했다.

한편, 오늘 간부회의에서는 △주민세 등 세금 납부 독려 △체납징수 철저 △을지연습 수행 철저 및 격려 등의 내용이 함께 논의됐다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



