구윤철 “공급망 전주기 금융지원 활성화하겠다”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 “경제 대혁신은 공급망 안정이 뒷받침되어야 한다”며 “자원의 확보와 수급 생산 등 공급망 전주기에 대한 금융지원을 활성화하겠다”고 밝혔다.

기획재정부에 따르면 이날 구 부총리는 '제5차 공급망안정화위원회'를 열고 이러한 내용의 '공급망 안정화 전주기 금융지원 방향'을 발표하면서 이같이 밝혔다. 구 부총리는 “공급망 안정은 경제 대혁신을 위한 혈류”라며 “공급망의 어느 한 고리라도 흔들리면 혁신 속도는 지체되고 글로벌 경쟁에서 뒤처지게 된다”고 했다.

구 부총리는 “공급망은 그 특성상 모든 단계가 유기적으로 연결되어 있어 취약 지점을 최소화해야 한다”며 “자원확보와 유통 생산의 3단계로 공급망 전주기를 구분하고 그 특성에 맞춰 맞춤형 금융지원을 확대해 나갈 계획”이라고 했다.

구 부총리는 “지난해 6월 지정된 경제안보품목과 서비스를 이날 논의를 통해 새롭게 개편해 확정했다”며 “이번 개편을 통해 AI와 반도체, 이차전지 등 첨단산업과 우리 산업에 필수원료인 핵심 광물, 항공우주, 방산, 민생 4가지 분야에서 핵심 품목들을 신규 지정했다”고 했다. 이어 “초혁신경제 혁명을 통해 진짜 성장을 위해 국가의 모든 역량을 총동원해야 하는 상황”이라며 “위기에 흔들리지 않는 경제 안보 근간을 마련해 우리 기업들이 글로벌 시장에 도전할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr



