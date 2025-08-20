본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

인도 국영정유사, 러 원유 수입 재개…美 관세 위협 무색

이승형기자

입력2025.08.20 15:48

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국의 관세 부과 압박에 러시아산 원유 수입을 중단했던 인도 국영 정유사들이 구매를 재개했다고 블룸버그통신이 20일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

인도석유공사(IOC)와 바라트석유공사(BPCL) 등 인도 국영 정유사들은 최근 이틀 동안 러시아산 우랄 원유를 구매했다. 이 과정을 잘 아는 소식통들은 블룸버그통신에 선적 작업이 다음 달과 10월에 진행될 예정이라고 설명했다. 다만 이들 정유사가 최근 구매한 러시아산 우랄유 규모는 구체적으로 알려지지 않았다.

이달 초 인도 국영 정유사들은 미국의 압박으로 러시아산 우랄유 구매를 일시 중단한 바 있다. 인도 정부는 지난달 말 원유 정제업체들에 러시아산 원유 수입이 중단될 경우 대체할 수 있는 계획을 세우라고 요청하기도 했다.


우랄유는 러시아의 주요 원유 가운데 하나로 발트해와 흑해항구에서 선적된다. 러시아가 우크라이나와 전쟁을 일으켜 서방의 제재 대상이 된 이후 우랄유는 인도가 주로 수입해왔다.


미국은 지난 4월 인도에 상호관세 26%를 부과했고, 이후 양국은 5차례 협상을 했으나 미국산 농산물 등에 부과하는 관세 인하와 러시아산 원유 구매를 인도가 중단하는 문제를 놓고 이견을 보이면서 합의하지 못했다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 인도와 러시아의 석유 거래를 강하게 비판하면서 기존보다 1%포인트 낮춘 상호관세 25%에 25%를 더한 총 50% 상호관세를 오는 27일부터 인도산 제품에 부과하겠다고 밝혔다. 스콧 베선트 재무장관도 "인도 최상위 부유층이 러시아산 원유 구매로 이익을 봤다"며 "러시아산 원유를 구매하는 인도에 2차 관세를 부과했고, 일이 잘 풀리지 않으면 제재하거나 2차 관세를 (더) 올릴 수 있다"고 경고했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기