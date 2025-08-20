본문 바로가기
고용부·경찰, '의정부 공사장 추락사' DL건설 압수수색

세종=김평화기자

입력2025.08.20 11:41

DL건설 본사 및 현장 사무실 대상

고용노동부 의정부지청과 경기북부경찰청은 지난 8일 경기 의정부시 소재 건설 현장에서 노동자가 낙하물 방지망 해체 작업 중 추락해 사망한 것과 관련해 시공사인 DL건설을 압수수색하고 있다고 20일 밝혔다.


고용노동부

고용노동부

고용부와 경찰은 이날 오전부터 DL건설 본사와 현장 사무실 등을 대상으로 압수수색하고 있다. 이를 위해 근로감독관과 경찰 약 34명을 투입한 상태다.

고용부와 경찰은 "이번 압수수색을 통해 추락 사고를 방지하기 위한 사업장 안전 조치와 안전관리체계 전반을 확인하겠다"며 "해당 건설사에서 중대재해가 발생하게 된 구조적, 근본적 원인을 철저히 살펴볼 것"이라고 했다.


고용부 의정부지청은 이번 압수수색에서 확보한 증거 자료를 바탕으로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 신속하게 수사할 계획이다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
