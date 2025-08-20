합천군, 2025년 직원 보안 교육 실시

보안사고 예방 및 생성형

AI 활용 시 유의사항 등 소개



경남 합천군은 군청 대회의실에서 전 부서 보안업무담당자를 대상으로 2025년 직원 보안 교육을 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 교육은 공직자로서 반드시 지켜야 하는 보안에 대한 기강을 확립하고 보안업무 역량 강화와 보안사고 예방을 위해 마련됐다.

합천군 2025년 직원 보안 교육.

교육은 ▲ 보안업무 체계 ▲ 비밀문서의 취급과 관리 ▲ 보호지역 등 시설보안 ▲ 정보보안 분야의 중요성과 위협 동향 ▲ 공간정보보안 관련 규정과 관리 절차 등 보안업무 전반에 대한 안내와 주요 실무사례를 중심으로 진행됐다.

특히 최근 폭발적으로 사용 빈도가 높아지고 있는 생성형 인공지능(AI) 활용 시 보안 유의 사항과 스팸 및 피싱 등 인터넷 사용 보안에 관해 설명하며 직원들의 경각심과 이해도를 높였다.

합천군 보안담당관인 정철수 행정복지국장은 "보안사고는 단 한 번의 실수가 큰 피해로 이어질 수 있는 분야로 모든 공직자가 지켜야 하는 기본 책무이다"며 "공직자 개개인이 보안의 기본 수칙을 지키고 안전한 조직환경 조성을 위해 노력해줄 것"을 당부했다.

아울러 군은 실무자가 꼭 알아야 할 보안업무 실무편람을 제작·배포하며 보안업무에 대한 전 직원의 대응능력을 강화했다.





영남취재본부 최순경 기자



