조선왕릉 '능행길' 따라 걷는 역사 여행

'왕릉팔경' 다음 달 재개

코스 추가해 전문강사와 1일 답사

국가유산청 궁능유적본부는 다음 달 6일부터 11월 10일까지 조선왕릉과 궁궐을 연계한 여행프로그램 '2025년 하반기 왕릉팔경'을 22회 운영한다고 20일 밝혔다.

왕릉팔경은 조선왕릉과 궁궐, 주변 지역 역사·문화자원을 연계해 전문 강사와 함께 여행하는 체험형 1일 답사 프로그램이다. 참가자가 조선 시대 '능행'과 관련된 역사적 사건과 행사를 왕릉을 직접 거닐며 이해할 수 있도록 구성했다. 상반기 ▲조선왕실 능행길(파주 삼릉) ▲삼전 능행길(남양주 광릉) ▲성종 능행길(여주 영릉) ▲단종의 길(영월 장릉) ▲숙종 능행길(고양 서오릉) ▲정조 원행길(화성 융릉과 건릉) 등 여섯 코스 프로그램에는 약 300여 명이 참가했다.

하반기 프로그램은 기존 여섯 코스에 ▲대한제국 봉심길(서울 의릉)과 ▲순종황제 능행길(구리 동구릉과 남양주 홍릉)이 추가돼 총 여덟 코스로 운영된다. 각 코스에는 도자기 공예체험, 영월 오일장 체험, 왕릉 석물 모양 자개 공예체험, 왕릉 숲 소리 치료, 음악 공연 등 다양한 체험이 준비된다. 참가자 전원에게 특별 제작한 '조선왕릉길 윷놀이'도 기념품으로 증정한다.

참가 인원은 회당 스물다섯 명이다. 오는 21일(9월 예약)과 다음 달 25일(10월 예약), 10월 16일(11월 예약) 오전 11시부터 네이버 예약을 통해 선착순으로 접수한다. 참가비는 어른 3만원, 어린이·청소년 2만원이며, 1인당 최대 네 명까지 예약할 수 있다. 만 65세 이상 어르신과 장애인, 국가유공자는 전화 예약도 할 수 있다.

궁능유적본부 측은 "세계유산 조선왕릉의 다채로운 매력을 이해하며, 단풍 든 왕릉 숲에서 자신만의 '팔경'을 발견하길 바란다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



