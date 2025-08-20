본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

조선왕릉 '능행길' 따라 걷는 역사 여행

이종길기자

입력2025.08.20 09:07

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'왕릉팔경' 다음 달 재개
코스 추가해 전문강사와 1일 답사

국가유산청 궁능유적본부는 다음 달 6일부터 11월 10일까지 조선왕릉과 궁궐을 연계한 여행프로그램 '2025년 하반기 왕릉팔경'을 22회 운영한다고 20일 밝혔다.


올해 상반기 '왕릉팔경' 중 정조 원행길 행사 모습[사진=국가유산청 제공]

올해 상반기 '왕릉팔경' 중 정조 원행길 행사 모습[사진=국가유산청 제공]

AD
원본보기 아이콘

왕릉팔경은 조선왕릉과 궁궐, 주변 지역 역사·문화자원을 연계해 전문 강사와 함께 여행하는 체험형 1일 답사 프로그램이다. 참가자가 조선 시대 '능행'과 관련된 역사적 사건과 행사를 왕릉을 직접 거닐며 이해할 수 있도록 구성했다. 상반기 ▲조선왕실 능행길(파주 삼릉) ▲삼전 능행길(남양주 광릉) ▲성종 능행길(여주 영릉) ▲단종의 길(영월 장릉) ▲숙종 능행길(고양 서오릉) ▲정조 원행길(화성 융릉과 건릉) 등 여섯 코스 프로그램에는 약 300여 명이 참가했다.

하반기 프로그램은 기존 여섯 코스에 ▲대한제국 봉심길(서울 의릉)과 ▲순종황제 능행길(구리 동구릉과 남양주 홍릉)이 추가돼 총 여덟 코스로 운영된다. 각 코스에는 도자기 공예체험, 영월 오일장 체험, 왕릉 석물 모양 자개 공예체험, 왕릉 숲 소리 치료, 음악 공연 등 다양한 체험이 준비된다. 참가자 전원에게 특별 제작한 '조선왕릉길 윷놀이'도 기념품으로 증정한다.


참가 인원은 회당 스물다섯 명이다. 오는 21일(9월 예약)과 다음 달 25일(10월 예약), 10월 16일(11월 예약) 오전 11시부터 네이버 예약을 통해 선착순으로 접수한다. 참가비는 어른 3만원, 어린이·청소년 2만원이며, 1인당 최대 네 명까지 예약할 수 있다. 만 65세 이상 어르신과 장애인, 국가유공자는 전화 예약도 할 수 있다.


궁능유적본부 측은 "세계유산 조선왕릉의 다채로운 매력을 이해하며, 단풍 든 왕릉 숲에서 자신만의 '팔경'을 발견하길 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

새로운 이슈 보기