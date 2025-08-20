DB손해보험, 기본자본 신종자본증권 'AA' 등급 획득

업계 첫 기본자본 신종자본증권 발행 추진중

DB손해보험이 한국신용평가와 한국기업평가로부터 기본자본 신종자본증권(이하 비조건부)에 대해 각각 AA(안정적) 등급을 부여받았다고 20일 밝혔다.

DB손해보험은 금융당국의 '기본자본 지급여력비율(K-ICS·킥스) 규제도입' 예고에 따른 선제적 대응의 일환으로 업계 최초로 기본자본 신종자본증권 발행을 진행 중이다. 기본자본 신종자본증권을 발행할 수 있는 보험사는 일부 우량 대형사에 불과해 해당 증권은 희소성이 높은 증권으로 판단된다.

DB손해보험 사옥. DB손보 AD 원본보기 아이콘

신용평가사 측은 등급 판단의 세부 근거로 "이 신종자본증권은 스텝업(Step-up) 조항 삭제, 발행기관의 완전한 이자지급 재량 소유, 감독규정상 보완자본증권 대비 후순위성을 가진다는 점에서 기존 대비 자본성이 높아진 것으로 볼 수 있다"며 "하지만 이런 자본증권을 발행할 수 있는 보험사는 대체로 이자지급 안정성이 높은 회사로 예상돼 기존 신종자본증권과 자본성 측면에서 큰 차이가 없어 동일한 등급을 부여했다"고 설명했다. 그러면서 "배당가능이익이 불충분해 이자지급 안정성이 낮은 보험사가 기본자본 신종자본증권을 발행하거나 은행지주가 발행하는 상각·전환 조건이 추가된 조건부 신종자본증권(코코본드)과 동일한 신종자본증권을 발행하는 경우엔 추가적인 등급 하향 검토가 가능하다"고 덧붙였다.

한편, DB손해보험은 지난 18일 한국기업평가의 보험금지급능력평가(Insurer Financial Strength Rating) 결과 최고등급인 AAA(안정적)을 부여받았다. 한국신용평가와 한국기업평가로부터 보험금지급능력 평가 최고등급을 획득한 손해보험사는 DB손해보험과 삼성화재 2곳이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



