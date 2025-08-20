모나미, 신제품 'FX 제타 피크' 출시

"국내 첫 유성잉크 파이프팁 적용"

모나미는 유성잉크 파이프 팁을 적용한 신제품 'FX 제타 피크(ZETA PEAK)'를 출시한다고 20일 밝혔다.

FX 제타 피크는 모나미의 스테디셀러 'FX 제타'의 후속 제품이다.

모나미 FX 제타 피크(ZETA PEAK) 대표 이미지.

FX 제타 피크는 기존 유성 볼펜과 달리 가느다란 파이프 팁을 적용해 더욱 안정적인 필기감을 제공한다. 모나미는 이 제품에 국내 최초로 중성잉크가 아닌 유성잉크를 적용해 필기 시 번짐이 적고, 더욱 선명하게 글씨를 쓸 수 있다고 설명했다.

잉크 색상은 검정, 빨강, 파랑 총 3종이며 심 굵기는 0.5mm, 가격은 1500원이다. 모나미 네이버 브랜드스토어와 모나미스토어 등 전국 온·오프라인 판매 채널에서 구매할 수 있다.

모나미는 신제품 출시를 기념해 체험단 및 제품 증정 이벤트 등 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

모나미 관계자는 "FX 제타 피크는 파이프 팁에 유성잉크를 적용하는 정밀한 기술력을 바탕으로 새롭게 선보이는 제품"이라며 "앞으로도 모나미는 소비자의 다양한 필기 스타일을 반영해 더욱 정교한 제품을 선보일 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"라고 했다.





최호경 기자



