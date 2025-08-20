부산국제마케팅광고제 27일 개막…김종현 제일기획 대표 기조연설

문화체육관광부는 부산광역시, 부산국제마케팅광고제조직위원회와 함께 오는 27~29일 시그니엘 부산 및 해운대 일원에서 '2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)'를 개최한다고 20일 밝혔다.

부산국제마케팅광고제는 매년 2만5000여 명이 모이는 아시아 최대 규모이자 국내 유일의 광고제로서 올해 18회째를 맞았다. 올해는 '에이아이버타이징(AI-vertising), 인공지능 광고 마케팅 시대'를 주제로 인공지능(AI)과 인간의 창의력이 함께 만들어가는 새로운 광고의 가능성을 조명하고, 업계 전반의 흐름과 변화를 짚어볼 예정이다.

조직위원회는 지난 2월 초부터 약 4개월간 전 세계를 대상으로 출품작을 모집했으며 74개국, 302명의 심사위원이 참여한 온라인 예선 심사를 거쳐 본선 진출작을 발표했다. 앞으로 20개국, 34명의 본선 심사위원이 본선 진출작을 대상으로 세 차례 심사를 진행한 후 오는 29일 시그니엘 부산에서 열리는 시상식에서 최고 영예인 '올해의 그랑프리' 2편을 포함한 주요 수상작을 공개할 예정이다.

올해 학술대회(콘퍼런스)에서는 기조연설을 포함해 약 40개 강연이 있을 예정이다. 김종현 제일기획 대표가 'AI 시대에 클라이언트에게 지속적인 가치를 제공하는 방안'을 주제로 기조 연설을 맡는다. 아이리스 월드와이드의 북미 최고 제작 책임자 알렉스 아브란테스가 '창의성이 기술의 한계를 뛰어넘기 위해 필요한 전략과 접근법'을, 스냅챗 중동 북아프리카 지역 제작 전략 총괄 책임자 샤멀 라후드가 '창의성 증강: 증강현실(AR), 인공지능(AI) 그리고 문화가 만나는 곳'을 주제로 강연할 예정이다.

대중을 사로잡는 콘텐츠로 유튜브와 방송을 넘나들며 활약하고 있는 과학 해설자 궤도(본명 김재혁)와 방송인 노홍철도 무대에 오른다. 궤도는 '인공지능(AI) 시대의 콘텐츠 제작: 인공지능(AI)을 아는 만큼, 콘텐츠는 달라진다!'를 주제로, 노홍철은 '정답 없음의 정답: 예측불허가 콘텐츠가 되는 순간'을 주제로 콘텐츠 전략을 전한다.

세계 각국의 신진 창작자를 발굴·육성하기 위한 마케팅·광고 경진대회 '뉴스타즈(11개국 84명)'와 '영스타즈(9개국 98명)'도 개최한다. 두 대회는 현장에서 공개하는 주제에 맞춰 창의적인 아이디어와 캠페인을 30시간 내 기획·제작해 경합하는 방식으로 진행한다. 뉴스타즈는 5년차 이하 광고인이, 영스타즈는 대학생이 참여할 수 있다. 수상자에게는 국내외 주요 광고회사의 직무실습(인턴십) 기회를 제공할 계획이다.

이번 광고제에 대한 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

임성환 문체부 미디어정책국장은 "AI와 같은 신기술, 패스트(FAST(Free Ad-Supported Streaming TV)·스마트텔레비전 활용 광고기반 무료 실시간 재생(스트리밍) 서비스)와 같은 신규서비스가 확산하는 환경변화 속에서 국내 광고산업 역시 새로운 국면을 맞이하고 있다"며 "문체부도 새로운 환경변화에 직면한 광고산업에 지속적으로 관심을 갖고 지원을 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.





