본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

대법, '李대통령 측근' 김용 전 민주연구원 부원장 보석 인용

곽민재기자

입력2025.08.19 16:45

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주거제한·보증금 5000만원 등 조건

대법원이 이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장의 보석 청구를 받아들였다.


김용 전 민주연구원 부원장. 강진형 기자

김용 전 민주연구원 부원장. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 19일 정치자금법 위반·특정범죄가중법상 뇌물 혐의로 기소된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다.

보석 조건은 주거 제한과 보증금 5000만원 등이다. 또 재판부 소환 시 반드시 정해진 일시, 장소에 출석해야 하고, 도망 또는 증거를 인멸하는 행위를 하면 안 되며, 3일 이상 여행을 하거나 출국할 경우에는 법원의 허가를 받아야 한다.


김 전 부원장의 보석 청구가 받아들여진 건 이번이 세 번째다. 앞서 김 전 부원장은 1심 재판 중이던 2023년 5월 보석 석방됐지만, 같은 해 11월 징역 5년을 선고받고 보석이 취소돼 법정구속됐다. 2심 재판 중 재차 보석이 받아들여져 풀려났지만, 지난 2월 징역 5년 실형을 선고받고 또다시 구속됐다. 이후 김 전 부원장은 지난 4월 대법원에 보석을 청구했다.


김 전 부원장은 2021년 4∼8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사와 공모해 민간업자 남욱 씨로부터 4차례에 걸쳐 민주당 대선 경선 자금 명목으로 8억4700만원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있다. 2013년 2월∼2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 활동하며 유씨로부터 4차례에 걸쳐 뇌물 1억9000만원을 받은 혐의도 있다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기